Украина в ТОП-10 в смешанной эстафете на Кубке мира в Оберхофе

Норвежская четверка биатлонистов выиграла смешанную эстафету в Оберхофе. Украина замкнула ТОП-10

Норвежцы стали победителями смешанной эстафеты в Оберхофе / Фото: Getty Images

Программу второго дня этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе открывала смешанная эстафетная гонка. Тренерский штаб сборной Украины распределил спортсменов по этапам в следующем порядке: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Валя Семеренко, Юлия Джима.

Here we go! The first athletes are on their way Who do you think will be on top at the first exchange?



Watch live on https://t.co/Jw2DHhXhvq and follow along on the Official IBU App! #biathlon#OBE22pic.twitter.com/jZrpzdz6jq — BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 8, 2022

Стартер нашей команды Артем Прима использовал четыре запасных патрона и передал эстафету Пидручному 19-м, с отставанием от лидера в одну минуту.

Дмитрий Пидручный сумел улучшить позицию нашей команде и на передаче эстафеты оказался на десятом месте.

На третьем этапе микста Валя Семеренко сумела удержать десятую позицию для украинской команды, с отставанием от лидера гонки почти в три минуты.

Финишер нашей команды Юлия Джима на последнем этапе сражалась за сохранение десятой позиции. Шансы на девятое место украинка потеряла после последней стрельбы и в итоге финишировала на 10-м месте.

Победителями смешанной эстафеты стали норвежцы, которые на финише опередили ближайших преследователей – Беларусь. Борьбу за бронзу выиграла сборная Франции, а Швеция с тремя кругами штрафа стала четвертой.

Congratulations Norway! Fantastic performance from the Boe Brothers, Tandrevold and Roeiseland to win the first Mixed Relay of this winter!



Watch live on https://t.co/bk5aBBso9Q and follow along on the Official IBU App! #OBE22#biathlonpic.twitter.com/k0LXanQxTN — BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 8, 2022

Смешанная эстафета

1. Норвегия (0+6) 1:28:51,4

2. Беларусь (0+5) +23,1

3. Франция (0+11) +2:01,3

4. Швеция (3+10) +2:08,4

5. Россия (0+9) +2:08,9

6. Германия (0+6) +2:10,7

...

10. Украина (0+12) +4:00,9