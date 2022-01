Очень хочет на Олимпиаду: Валя Семеренко показала лучший результат в сезоне

Сегодня в Оберхофе состоялась две спринтерские гонки. В мужской два украинца сумели попасть ТОП-30.

В женской тридцатке также оказалось две украинские биатлонистки. Порадовала своим выступлением ветеран сборной Украины Валентина Семеренко, которая чисто отстрелялась на двух огневых рубежах и финишировала 13-й.

С тремя промахами Юлия Джима заняла 21-е место в спринте. Идеально отстрелялась Дарья Блашко, но она много проиграла на дистанции и в итоге финишировала 31-й.

Екатерина Бех и Ольга Абрамова неудачно провели гонку, финишировав за пределами ТОП-80.

Победительницей женского спринта стала норвежская битлонистка Марте Олсбю Ройселанн, а второе место разделили Анна Сола из Белоруси и француженка Жюлья Симон, которые показали одинаковое итоговое время.

Tricky conditions but it's like a very solid day for the Norwegian women – Roeiseland and Tandrevold are the Top 2 in the finish at this stage



Watch the action live on https://t.co/Jw2DHhXhvq and follow along on the Official IBU App! pic.twitter.com/AY42dfN6pN