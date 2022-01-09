9 січня 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 19:30 Онлайн
Дженоа --
Спеція --
9 січня 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
9 січня 22:00 Онлайн
Вільярреал --
Атлетіко --
10 січня 18:00 Онлайн
Марокко --
Гана --
10 січня 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вілла --
11 січня 18:00 Онлайн
Нігерія --
Єгипет --
11 січня 22:00
Евертон --
Лестер --
12 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко --
Атлетик --
12 січня 21:45
Тоттенгем --
Челсі --
12 січня 22:00 Онлайн
Інтер --
Ювентус --
13 січня 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 січня 21:45
Ліверпуль --
Арсенал --
14 січня 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвінея --
15 січня 14:30 Онлайн
Манчестер Сіті --
Челсі --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Арсенал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 🇰🇿 Майдан у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка ⚽ Рома - Ювентус: онлайн
СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

Український біатлоніст увійшов до п'ятірки найкращих снайперів пасьюту

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 січня, 14:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Гонку переслідування виграв француз Кантен Фійон-Має, який очолив загальний залік Кубку світу
Цимбал і Фійон-Майє
Цимбал і Фійон-Майє / Фото: Колаж: Сьогодні

Після першого тріумфу в сезоні наші біатлоністи сьогодні були далекі від призових місць В Обергофі завершилася чоловіча гонка переслідування.

Її переможцем став француз Кантен Фійон-Має. Цей успіх дав йому змогу очолити загальний залік Кубку світу. І вже за чотири дні на етапі в Рупольдингу він стартуватиме у жовтій майці лідера.

Реклама

Найвище місце з українців посів Богдан Цимбал. Він пройшов усю дистанцію з одним колом штрафу, це змогли зробити лише п'ять біатлоністів.

Результати гонки переслідування:

Реклама

1. Кантен Фійон-Має (Франція) – 36.48,3 (2+0+0+0)
2. Себастьян Самуельссон (Швеція) – +9,9 (0+0+1+0)
3. Тар'є Бе (Норвегія) – +15,6 (0+1+2+0)
...
23. Богдан Цимбал (Україна) – +2.11,0 (0+0+1+0)
26. Антон Дудченко (Україна) – +2.25,5 (0+1+0+1)
38. Дмитро Підручний (Україна) – +3.29,8 (2+0+3+1)

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Реклама
Вривайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Кубок світу
Чоловіки
1
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
425
2
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
401
3
Ветле Шостад Крістіансен Ветле Шостад Крістіансен
372
4
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
371
5
Тар'єй Бьо Тар'єй Бьо
356
6
Едуард Латипов Едуард Латипов
336
7
Йоханнес-Тінґнес Бьо Йоханнес-Тінґнес Бьо
323
8
Стурла Легрейд Стурла Легрейд
301
9
Олександр Лоґінов
274
10
KUEHN Johannes KUEHN Johannes
260
Українці на Кубку світу
Чоловіки
32
Дмитро Підручний
108
35
Антон Дудченко
96
57
Артем Прима
24
58
Богдан Цимбал
22
Кубок світу
Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
477
2
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
413
3
Ганна Сола Ганна Сола
374
4
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
370
5
Ганна Еберґ Ганна Еберґ
350
6
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
344
7
Анаїс Бескон Анаїс Бескон
274
8
REZTSOVA Kristina REZTSOVA Kristina
270
9
CHEVALIER-BOUCHET Anais CHEVALIER-BOUCHET Anais
267
10
Маркета Давідова Маркета Давідова
257
Українки на Кубку світу
29
Юлія Джима
121
33
Олена Білосюк (Підгрушна)
103
42
Дар'я Блашко
53
43
Валентина Семеренко
52
Перепис мільйонерів
ТОП-заробітки українських спортсменів у 2021 році
1
Олександр Усик Олександр Усик
18 млн $
2
Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
8,1 млн $
3
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
3,2 млн $
4
Алекс Лень Алекс Лень
2,9 млн $
5
Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький
2,8 млн $
За що такі гроші?
Пекін, зустрічай!
До відкриття Олімпіади-2022
За медалями
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Дженоа

Сьогодні

19:30

Спеція

2.07

3.35

3.95

Рома

Сьогодні

19:30

Ювентус

3.50

3.30

2.25

Інтер

Сьогодні

21:45

Лаціо

1.40

5.20

7.80
Опитування
Опитування
Опитування
Кубок світу. Чоловіки
1
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
425
2
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
401
3
Ветле Шостад Крістіансен Ветле Шостад Крістіансен
372
4
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
371
5
Тар'єй Бьо Тар'єй Бьо
356
Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
477
2
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
413
3
Ганна Сола Ганна Сола
374
4
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
370
5
Ганна Еберґ Ганна Еберґ
350
Дівчата покеру
PokerMatch

Лео
Маргетс

Іспанія
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти