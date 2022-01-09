Український біатлоніст увійшов до п'ятірки найкращих снайперів пасьюту

Після першого тріумфу в сезоні наші біатлоністи сьогодні були далекі від призових місць В Обергофі завершилася чоловіча гонка переслідування.
Її переможцем став француз Кантен Фійон-Має. Цей успіх дав йому змогу очолити загальний залік Кубку світу. І вже за чотири дні на етапі в Рупольдингу він стартуватиме у жовтій майці лідера.
Найвище місце з українців посів Богдан Цимбал. Він пройшов усю дистанцію з одним колом штрафу, це змогли зробити лише п'ять біатлоністів.
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Master of the pursuit once again! @quentinfillon overcomes two early misses до приготуванням Oberhof pursuit! @FedFranceSki- BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 9, 2022
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Результати гонки переслідування:
1. Кантен Фійон-Має (Франція) – 36.48,3 (2+0+0+0)
2. Себастьян Самуельссон (Швеція) – +9,9 (0+0+1+0)
3. Тар'є Бе (Норвегія) – +15,6 (0+1+2+0)
...
23. Богдан Цимбал (Україна) – +2.11,0 (0+0+1+0)
26. Антон Дудченко (Україна) – +2.25,5 (0+1+0+1)
38. Дмитро Підручний (Україна) – +3.29,8 (2+0+3+1)
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