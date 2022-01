Український біатлоніст увійшов до п'ятірки найкращих снайперів пасьюту

Після першого тріумфу в сезоні наші біатлоністи сьогодні були далекі від призових місць В Обергофі завершилася чоловіча гонка переслідування.

Її переможцем став француз Кантен Фійон-Має. Цей успіх дав йому змогу очолити загальний залік Кубку світу. І вже за чотири дні на етапі в Рупольдингу він стартуватиме у жовтій майці лідера.

Найвище місце з українців посів Богдан Цимбал. Він пройшов усю дистанцію з одним колом штрафу, це змогли зробити лише п'ять біатлоністів.

