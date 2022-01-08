Перший тріумф у сезоні: Україна виборола бронзу Кубка світу з біатлону

Україну у гонці представляли Артем Тищенко та Дар'я Блашко. Вони пройшли всю дистанцію без штрафних кіл, витративши на восьми вогневих рубежах 12 додаткових патронів.
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При цьому у Росії та Австрії, які фінішували перед нашою командою, було по одному штрафному колу.
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Одиночна змішана естафета
- 1. Росія (1+12) 41:37,1
- 2. Австрія (1+13) +41,5
- 3. Україна (0+12) +1:03,6
Україна виборола першу медаль у поточному сезоні Кубка світу з біатлону. До цього найкращим результатом було п'яте місце у чоловічій естафеті в Естерсунді та жіночій – у Хохфільцені.
Зазначимо, що медаль Україні принесла колишня білоруска. Блашко у 2017 році побила горщики з місцевою федерацією та перейшла під український прапор. Відбувши "карантин", із 2019 року Дар'я представляє на міжнародній арені вже Україну.
Раніше сьогодні Україна увійшла до ТОП-10 у змішаній естафеті на Кубку світу в Оберхофі. Норвезька четвірка біатлоністів виграла змішану естафету в Оберхофі.