Дуже хоче на Олімпіаду: Валя Семеренко показала найкращий результат у сезоні

Сьогодні у Обергофі відбулися дві спринтерські гонки. У чоловічій двоє українців зуміли потрапити до ТОП-30.

У жіночій тридцятці також опинилися дві українські біатлоністки. Порадувала своїм виступом ветеран збірної України Валентина Семеренко, яка чисто відстрілялася на двох вогневих рубежах та фінішувала 13-ю.

З трьома промахами Юлія Джима посіла 21-е місце у спринті. Ідеально відстрілялася Дар'я Блашко, але вона багато програла на дистанції та у підсумку фінішувала 31-ю.

Катерина Бех та Ольга Абрамова невдало провели гонку, фінішувавши за межами ТОП-80.

Переможницею жіночого спринту стала норвезька бітлоністка Марте Олсбю Рейселанн, а друге місце розділили Ганна Сола з Білорусі та француженка Жулья Сімон, які показали однаковий підсумковий час.

Tricky conditions but it's like a very solid day for the Norwegian women – Roeiseland and Tandrevold are the Top 2 in the finish at this stage



Watch the action live on https://t.co/Jw2DHhXhvq and follow along on the Official IBU App! pic.twitter.com/AY42dfN6pN