Біатлон повертається! Два українці потрапили до ТОП-30 спринтерської гонки

В Обергофі стартував п'ятий етап Кубка світу з біатлону. У складі збірної України найкращий результат показав Богдан Цимбал

Богдан Цимбал був найкращим у складі збірної України в Оберхофі / Фото: Getty Images

Сьогодні, 7 січня, у німецькому Обергофі відбулася перша біатлонна гонка у 2022 році. На старт чоловічого спринту п'ятого етапу Кубка світу вийшли п'ять українських біатлоністів.

Кубок світу з біатлону в Обергофі: о котрій і де дивитись гонки

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Biathlon is back!



The first competition of the New Year is taking place in Oberhof After sunny conditions, yesterday, wind and snow have returned today.



Watch the Men Sprint on https://t.co/bk5aBBso9Q and follow along on the Official IBU App! #OBE22pic.twitter.com/pTycWsJSRv — BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 7, 2022

Богдан Цимбал та Антон Дудченко допустили по одному промаху у стрільбі і потрапили до залікової зони: Богдан фінішував на 19-му місці, а Антон на 26-му.

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Трійка решти українських біатлоністів виступила значно гірше. Класифікуватися в персьют вдалося лише Дмитру Підручному, який допустив 4 промахи і прийшов до фінішу 44-м.

А переможцем гонки став росіянин Олександр Логінов. Срібло у француза Емільєна Жаклен, а бронзова нагорода дісталася норвежцю Стурла Легрейду.

Alexander Loginov відбувся на 4-й World Cup Victory of the career in the Oberhof Sprint!



A. Loginov @russianbiathlon

@EmilienJck @FedFranceSki

S. H. Laegreid @NSSF_Biathlon



Watch live on https://t.co/Jw2DHhXhvq and along on the Official IBU App! pic.twitter.com/biUdmlzGjm - BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 7, 2022

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Результати чоловічого спринту, 10 км:

1. Олександр Логінов (0+1) 27:00,8

2. Емільєн Жаклен (1+1) +6,5

3. Стурла Легрейд (1+0) +15,1

...

19. Богдан Цимбал (1+0) +1:04,8

26. Антон Дудченко (0+1) +1:17,5

44. Дмитро Підручний (3+1) +1:52,9

66. Артем Прима (2+2) +2:42,0

76. Тарас Лесюк (2+3) +3:04,8

Нагадаємо, що за результатами виступів на п'ятому етапі Кубка світу в Обергофі головний тренер збірної України Юрай Санітра визначить склад учасників Олімпійських ігор у Пекіні.