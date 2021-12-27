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СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

"Було дуже тяжко": український біатлоніст розповів, як переніс коронавірус

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
27 грудня, 13:37
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На початку біатлонного сезону Тарас Лесюк перехворів на COVID-19 і лише зараз почав набирати форму

У листопаді, на заключному тренувальному зборі в норвезькому Бейтостолені, практично вся чоловіча збірна України з біатлону перехворіла на COVID-19. І хоча спортсмени були щеплені, всю програму підготовки було зірвано.

Про те, як пройшло відновлення після хвороби, поділився біатлоніст збірної України Тарас Лесюк.

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На жаль, хвороба не проходила легко. Протягом трьох-чотирьох днів була підвищена температура, відчував слабкість. Перші чотири дні було дуже складно.

Відновлюватися після коронавірусу було не легко. Нам вдалося зробити кілька мікроциклів перед змаганнями в Естерсунді.

Жодної спеціальної роботи не проводилися, контрольних стартів не було, тому не розумів свого фізичного стану. У тренувальному процесі були лише короткі прискорення.

У першій гонці після одужання ви посіли 93 місце. Наскільки складно було в психологічному плані відійти від перегонів? Чи розуміли, що з кожним наступним стартом буде краще?

Це один із найгірших результатів у моїй кар'єрі, тому, безумовно, було не просто. Однак це лише перша моя гонка після одужання. Не опускав руки та продовжував працювати. Розумів, що від гонки до гонки прогресуватиму", – сказав Лесюк в інтерв'ю Kamp-Sport.

Раніше ми повідомляли, який "сюрприз" біатлоністам підготували організатори Олімпіади-2022 у Пекіні. Через перенесення старту біатлонних гонок, тренерському штабу необхідно терміново міняти план підготовки до Олімпійських ігор.

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Юрай Санітра не знає, чого очікувати від Олімпіади-2022 / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що цього року на нас чекає традиційна "Різдвяна гонка", яка відбудеться 28 грудня у німецькому Рупольдінгу. Україну на ній представлять Юлія Джима та Дмитро Підручний.

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