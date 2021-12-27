26 грудня 17:00
Манчестер Сіті 6
Лестер 3
26 грудня 19:30
Астон Вілла 1
Челсі 3
27 грудня 22:00
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 грудня 22:00
Лестер --
Ліверпуль --
29 грудня 21:30
Челсі --
Брайтон --
29 грудня 22:15
Брентфорд --
Манчестер Сіті --
1 січня 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сіті --
2 січня 2022 18:30 Онлайн
Челсі --
Ліверпуль --
3 січня 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхемптон --
6 січня 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 січня 2022 19:30 Онлайн
Мілан --
Рома --
6 січня 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполі --
9 січня 2022 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 2022 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 👩 "Воєннік" для жінок 🚷 Справа Порошенка
СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

Україна втратила двох біатлоністок напередодні відповідальних стартів

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
27 грудня, 11:31
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Анастасія Меркушина та Ірина Петренко не допоможуть збірній України на п'ятому етапі Кубка світу в Обергофі
Ірина Петренко (Варвинець) та Анастасія Меркушина пропустять етап Кубка світу
Ірина Петренко (Варвинець) та Анастасія Меркушина пропустять етап Кубка світу / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак в інтерв'ю Суспільному повідомив, що обидві спортсменки пропустять гонки в Обергофі через проблеми зі здоров'ям.

Читайте також: Озвучено медальний план України на Олімпіаду у Пекіні

Реклама

"Знайшли інфекцію у Петренко. Так само, як і у Меркушиної. Петренко зараз призначили лікування, вона вдома. 27 грудня вилітає до Поклюки, де з нашим лікарем продовжуватиме лікування. І там вже далі дивитимемося на її стан.

На попередньому етапі через це у Петренко був кашель. У неї та у Насті Меркушиної. Просто у Меркушиної трохи легше, у Ірини – трохи складніше.

Ірина Варвинець
Ірина Варвинець / Фото: Getty Images

Чи покращився стан Меркушиної? Не знаю, як вона пробігла одиночний мікст, який у неї стан і результат, а корекції не було такого, як на рівні національної команди. Тому це ще ні про що не говорить, що вона бігла.

Анастасія також вилітає 27 грудня у Поклюку. Там Меркушина та Петренко працюватимуть із тренерами. Лікар дивитиметься на їхній стан і вже думатиме, що і як, чи будуть виступати, чи не будуть.

На етапі в Оберхофі точно не виступатимуть ні Меркушина, ні Петренко. А ось по Рупольдінгу буде видно за тими зборами, які пройдуть у Поклюці, залежно від їхнього стану", – сказав Володимир Бринзак.

Анастасія Меркушина
Анастасія Меркушина / Фото: Getty Images

Зазначимо, що п'ятий етап Кубка світу з біатлону пройде з 6 до 9 січня в Обергофі.

Реклама

Програма 5-го етапу, Обергоф, Німеччина.

  • 6 січня, 15:15 – спринт, чоловіки, 10 км
  • 7 січня, 15:15 – спринт, жінки, 7,5 км
  • 8 січня, 13:15 – змішана естафета
  • 8 січня, 15:45 – поодинока змішана естафета
  • 9 січня, 13:30 – перегони переслідування, чоловіки, 12,5 км
  • 9 січня, 15:45 – перегони переслідування, жінки, 10 км

Нагадаємо, що завтра, 28 грудня, у Рупольдінгу відбудеться традиційна "Різдвяна гонка". Український тандем складуть Юлія Джима – олімпійська чемпіонка-2014, та Дмитро Підручний – чемпіон світу-2019 у гонках переслідування. Початок гонки – 20:00 за київським часом.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Реклама
Вривайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Кубок світу
Чоловіки
1
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
371
2
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
369
3
Ветле Шостад Крістіансен Ветле Шостад Крістіансен
347
4
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
344
5
Едуард Латипов Едуард Латипов
336
6
Тар'єй Бьо Тар'єй Бьо
320
7
Йоханнес-Тінґнес Бьо Йоханнес-Тінґнес Бьо
310
8
Антон Смольський Антон Смольський
256
9
Стурла Легрейд Стурла Легрейд
253
10
Сімон Дестьйо Сімон Дестьйо
248
Українці на Кубку світу
Чоловіки
29
Дмитро Підручний
108
37
Антон Дудченко
81
53
Артем Прима
24
Кубок світу
Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
417
2
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
387
3
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
327
4
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
321
5
Ганна Сола Ганна Сола
320
6
Ганна Еберґ Ганна Еберґ
318
7
Анаїс Бескон Анаїс Бескон
250
8
Жустін Брезаз-Буше Жустін Брезаз-Буше
235
9
REZTSOVA Kristina REZTSOVA Kristina
234
10
CHEVALIER-BOUCHET Anais CHEVALIER-BOUCHET Anais
229
Українки на Кубку світу
29
Олена Білосюк (Підгрушна)
103
31
Юлія Джима
101
45
Дар'я Блашко
43
52
Валентина Семеренко
24
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Ньюкасл

Сьогодні

22:00

Манчестер Юнайтед

6.80

4.50

1.47

Лестер

Завтра

22:00

Ліверпуль

7.10

5.50

1.40

Челсі

29 груд

21:30

Брайтон

1.41

4.50

9.30
Опитування
Опитування
Опитування
Кубок світу. Чоловіки
1
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
371
2
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
369
3
Ветле Шостад Крістіансен Ветле Шостад Крістіансен
347
4
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
344
5
Едуард Латипов Едуард Латипов
336
Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
417
2
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
387
3
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
327
4
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
321
5
Ганна Сола Ганна Сола
320
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти