26 декабря 17:00 Онлайн
Манчестер Сити --
Лестер --
26 декабря 19:30 Онлайн
Астон Вилла --
Челси --
27 декабря 22:00 Онлайн
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 декабря 22:00 Онлайн
Лестер --
Ливерпуль --
29 декабря 21:30 Онлайн
Челси --
Брайтон --
29 декабря 22:15 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Сити --
1 января 2022 14:30 Онлайн
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 18:30 Онлайн
Челси --
Ливерпуль --
3 января 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхэмптон --
6 января 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 2022 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👩 Военник для женщин 🍾 Итоги года 2021 🚷 Дело Порошенко 🚀 Ультиматум России НАТО
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости биатлона

Рождественская гонка-2021: у Украины самый звездный состав. Известны все участники

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
24 декабря, 11:43
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украину в престижной шоу-гонке представят Юлия Джима и Дмитрий Пидручный
28 декабря в Рупольдинге состоится "Рождественская гонка"
28 декабря в Рупольдинге состоится "Рождественская гонка" / Фото: Getty Images

Организаторы биатлонной гонки Biathlon World Team Challenge, известной как "Рождественская гонка", объявили полный список участников, которые выйдут на старт 28 декабря 2021 года. Начало гонки – 20:00 по киевскому времени.

За победу будут соревноваться 10 пар: две команды из Германии, а также представители Италии, Австрии, Украины, Чехии, Канады, Швейцарии, России и Финляндии.

Реклама

Украинский тандем составят Юлия Джима – олимпийская чемпионка-2014, и Дмитрий Пидручный – чемпион мира-2019 в гонке преследования.

Полный состав участников "Рождественской гонки"-2021:

Реклама
  • Германия (GER) Ванесса Хинц/Бенедикт Долль
  • Германия (GER) Янина Хеттих/Эрик Лессер
  • Австрия (AUT) Лиза Тереза Хаузер/Феликс Ляйтнер
  • Италия (ITA) Доротея Вирер/Лукас Хофер
  • Канада (CAN) Эмма Лундер/Скотт Гоу
  • Украина (UKR)Юлия Джима/Дмитрий Пидручный
  • Чехия (CZE) Маркета Давидова/Михал Крчмаж
  • Швейцария (SUI) Мари Эдер/Теро Сеппяля
  • Финляндия (FIN) Лена Хекки/Йоша Буркхальтер
  • Россия Евгения Буртасова/Матвей Елисеев

Добавим, что украинские биатлонисты дважды выигрывали престижные соревнование: в 2008 году пара Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля, а в 2014 году тандем Валя Семеренко и Сергей Семенов.

Напомним, что проведение "Рождественской гонки" в этом году было под угрозой срыва и соревнования могли не состояться. Но организаторы нашли выход из сложившейся ситуации.

В этом году, как и в предыдущем, из-за ограничений, связанных с COVID-19, гонка состоится в немецком Рупольдинге.

Реклама

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Реклама
Врывайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Больше о ставках
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Кубок мира
Мужчины
1
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
371
2
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
369
3
Ветле Шостад Кристиансен Ветле Шостад Кристиансен
347
4
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
344
5
Эдуард Латыпов Эдуард Латыпов
336
6
Тарьей Бё Тарьей Бё
320
7
Йоханнес Тингнес Бё Йоханнес Тингнес Бё
310
8
Антон Смольский Антон Смольский
256
9
Стурла Легрейд Стурла Легрейд
253
10
Симон Дестьё Симон Дестьё
248
Украинцы на Кубке мира
Мужчины
29
Дмитрий Пидручный
108
37
Антон Дудченко
81
53
Артем Прима
24
Кубок мира
Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
417
2
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
387
3
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
327
4
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
321
5
Анна Сола Анна Сола
320
6
Ханна Эберг Ханна Эберг
318
7
Анаис Бескон Анаис Бескон
250
8
Жюстин Брезаз-Буше Жюстин Брезаз-Буше
235
9
REZTSOVA Kristina REZTSOVA Kristina
234
10
CHEVALIER-BOUCHET Anais CHEVALIER-BOUCHET Anais
229
Украинки на Кубке мира
29
Елена Билосюк (Пидгрушная)
103
31
Юлия Джима
101
45
Дарья Блашко
43
52
Валентина Семеренко
24
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Манчестер Сити

26 дек

17:00

Лестер

1.20

7.70

14.00

Астон Вилла

26 дек

19:30

Челси

5.30

3.60

1.71

Ньюкасл

27 дек

22:00

Манчестер Юнайтед

6.80

4.50

1.47
Опрос
Опрос
Кубок мира. Мужчины
1
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
371
2
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
369
3
Ветле Шостад Кристиансен Ветле Шостад Кристиансен
347
4
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
344
5
Эдуард Латыпов Эдуард Латыпов
336
Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
417
2
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
387
3
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
327
4
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
321
5
Анна Сола Анна Сола
320
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять