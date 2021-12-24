Рождественская гонка-2021: у Украины самый звездный состав. Известны все участники

Организаторы биатлонной гонки Biathlon World Team Challenge, известной как "Рождественская гонка", объявили полный список участников, которые выйдут на старт 28 декабря 2021 года. Начало гонки – 20:00 по киевскому времени.
За победу будут соревноваться 10 пар: две команды из Германии, а также представители Италии, Австрии, Украины, Чехии, Канады, Швейцарии, России и Финляндии.
Украинский тандем составят Юлия Джима – олимпийская чемпионка-2014, и Дмитрий Пидручный – чемпион мира-2019 в гонке преследования.
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Полный состав участников "Рождественской гонки"-2021:
- Ванесса Хинц/Бенедикт Долль
- Янина Хеттих/Эрик Лессер
- Лиза Тереза Хаузер/Феликс Ляйтнер
- Доротея Вирер/Лукас Хофер
- Эмма Лундер/Скотт Гоу
- Юлия Джима/Дмитрий Пидручный
- Маркета Давидова/Михал Крчмаж
- Мари Эдер/Теро Сеппяля
- Лена Хекки/Йоша Буркхальтер
- Евгения Буртасова/Матвей Елисеев
Добавим, что украинские биатлонисты дважды выигрывали престижные соревнование: в 2008 году пара Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля, а в 2014 году тандем Валя Семеренко и Сергей Семенов.
Напомним, что проведение "Рождественской гонки" в этом году было под угрозой срыва и соревнования могли не состояться. Но организаторы нашли выход из сложившейся ситуации.
В этом году, как и в предыдущем, из-за ограничений, связанных с COVID-19, гонка состоится в немецком Рупольдинге.