Різдвяна гонка-2021: у України найзірковіший склад. Відомі всі учасники

Організатори біатлонної гонки Biathlon World Team Challenge, відомої як "Різдвяна гонка", оголосили повний список учасників, які вийдуть на старт 28 грудня 2021 року. Початок гонки – 20:00 за київським часом.
За перемогу змагатимуться 10 пар: дві команди з Німеччини, а також представники Італії, Австрії, України, Чехії, Канади, Швейцарії, Росії та Фінляндії.
Український тандем складуть Юлія Джима – олімпійська чемпіонка-2014, та Дмитро Підручний – чемпіон світу-2019 у гонці переслідування.
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Повний склад учасників "Різдвяних перегонів"-2021:
- Ванесса Хінц/Бенедикт Долль
- Яніна Хеттіх/Ерік Лессер
- Ліза Тереза Хаузер/Фелікс Ляйтнер
- Доротея Вірер/Лукас Гофер
- Емма Лундер/Скотт Гоу
- Юлія Джима/Дмитро Підручний
- Маркета Давидова/Міхал Крчмаж
- Марі Едер/Теро Сеппяля
- Олена Хеккі/Йоша Буркхальтер
- Євгенія Буртасова/Матвій Єлісєєв
Додамо, що українські біатлоністи двічі вигравали престижні змагання: 2008 року пара Оксана Хвостенко та Андрій Дериземля, а 2014 року тандем Валя Семеренко та Сергій Семенов.
Нагадаємо, що проведення "Різдвяної гонки" цього року було під загрозою зриву і змагання могли не відбутися. Але організатори знайшли вихід із ситуації.
Цього року, як і попереднього, через обмеження, пов'язані з COVID-19, гонка відбудеться у німецькому Рупольдингу.