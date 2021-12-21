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І це в Олімпійський сезон! Український біатлоніст попався на допінгу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
21 грудня, 16:51
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Український біатлоніст Руслан Бригадир попався на вживанні заборонених препаратів. Спортсмена тимчасово відсторонено до з'ясування всіх обставин
Руслан Бригадир попався на вживанні допінгу
Руслан Бригадир попався на вживанні допінгу / Фото: Колаж: Сьогодні

Позитивну допінг-пробу Бригадир здав ще 27 березня 2021 року.

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Пізніше у аналізі біатлоніста виявили заборонені препарати зі списку WADA 2021.

З 20 грудня Бригадир тимчасово відсторонений і не зможе брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах. biathlon.com.ua.

Цього сезону Бригадир представляв Україну на Кубку IBU. Щоправда, особливих результатів він не показав.

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Найкращим результатом було 68-е місце у спринтерських перегонах у норвезькому Шушені. Зазначимо, що у лютому відбудуться зимові Олімпійські ігри.

Звичайно, розраховувати на потрапляння в першу команду з такими результатами Бригадиру було складно, але тепер він точно не поїде до Пекіна.

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Раніше ми писали, що біатлоніст пояснив, чому в Україні вимирає зимовий спорт. Найпопулярніший вид зимового спорту в Україні може зникнути, вважає Богдан Цимбал.

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