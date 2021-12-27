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"Было очень тяжело": украинский биатлонист рассказал, как перенес коронавирус

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
27 декабря, 13:37
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В начале биатлонного сезона Тарас Лесюк переболел на COVID-19 и только сейчас начал набирать форму
Тарас Лесюк выступил лучше других украинцев в спринте
Тарас Лесюк выступил лучше других украинцев в спринте

В ноябре месяце, на заключительном тренировочном сборе в норвежском Бейтостолене, практически вся мужская сборная Украины по биатлону переболела на COVID-19. И хотя спортсмены были привиты, вся программа подготовки была сорвана.

О том, как прошло восстановление после болезни и своих первых стартах в сезоне, поделился биатлонист сборной Украины Тарас Лесюк.

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"К сожалению, болезнь не проходила легко. В течение трех-четырех дней была повышена температура, чувствовал слабость. Первые четыре дня было очень сложно.

Восстанавливаться после коронавируса было тяжело. Нам удалось сделать несколько микроциклов перед соревнованиями в Эстерсунде.

Никакой специальной работы не проводились, контрольных стартов не было, поэтому не понимал свое физическое состояние. В тренировочном процессе были только короткие ускорения.

В первой гонке после выздоровления вы заняли 93-е место. Насколько сложно было в психологическом плане отойти от той гонки? Понимали, что с каждым следующим стартом будет лучше?

Это один из худших результатов в моей карьере, поэтому, безусловно, было не просто. Однако это всего лишь первая моя гонка после выздоровления. Не опускал руки и продолжал работать. Понимал, что от гонки до гонки буду прогрессировать, – сказал Лесюк в интервью Kamp-Sport.

Ранее мы сообщали, какой "сюрприз" биатлонистам подготовили организаторы Олимпиады-2022 в Пекине. Из-за переноса старта биатлонных гонок, тренерскому штабу необходимо будет срочно менять план подготовки к Олимпийским играм.

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Юрай Санитра не знает, чего ожидать от Олимпиады-2022
Юрай Санитра не знает, чего ожидать от Олимпиады-2022 / Фото: Getty Images

Напомним, что в этом году нас ждет традиционная "Рождественская гонка", которая состоится 28 декабря в немецком Рупольдинге. Украину на ней представят Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.

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