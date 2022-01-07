Хто поїде до Пекіна? Після Обергофа Санітра визначить п'ятірку учасників Олімпіади-2022

Сьогодні у Обергофі стартує п'ятий етап Кубка світу з біатлону. Гонки стануть генеральною репетицією перед зимовою Олімпіадою-2022 у Пекіні.

За результатами виступів у Обергофі наставник збірної України Юрай Санітра обере п'ятірку учасників Ігор.

Тищенку ще треба трохи допрацювати. Він стартував у Франції і практично мав лише сім-вісім днів на підготовку в Італії. Тому вирішили, що він повністю пробіжить або змішану естафету, або одиночну змішану естафету.

Одне з моїх бажань на цей час підготовки до Олімпійських ігор: правильно визначити кількість стартів для основних спортсменів, щоб у них не було великого навантаження перед виїздом до Пекіна.

Чи визначаються учасники Олімпіади серед цієї шістки? Я скажу, що так. Я знаю цих спортсменів. Мав можливість їх спробувати на стартах Кубка світу: в індивідуальних та естафетах. Знаю їхні тренування. Тому скажу, що за досвідом та роботою, яку вони виконують, я був би радий визначити п'ятірку вже після Обергофа", – сказав Санітра в інтерв'ю Суспільному.