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СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

Хто поїде до Пекіна? Після Обергофа Санітра визначить п'ятірку учасників Олімпіади-2022

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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7 січня, 10:47
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За результатами п'ятого етапу Кубка світу з біатлону в Обергофі головний тренер збірної України Юрай Санітра обере склад учасників Олімпійських ігор у Пекіні
Після ujyjr в Оберuофі Юрай Санітра визначить учасників Олімпіади-2022
Після ujyjr в Оберuофі Юрай Санітра визначить учасників Олімпіади-2022 / Фото: biathlon.com.ua

Сьогодні у Обергофі стартує п'ятий етап Кубка світу з біатлону. Гонки стануть генеральною репетицією перед зимовою Олімпіадою-2022 у Пекіні.

За результатами виступів у Обергофі наставник збірної України Юрай Санітра обере п'ятірку учасників Ігор.

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"У спринтерських гонках у Обергофі стартуватимуть Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал та Тарас Лесюк. Артема Тищенка заявлять на одну із естафетних гонок.

Тищенку ще треба трохи допрацювати. Він стартував у Франції і практично мав лише сім-вісім днів на підготовку в Італії. Тому вирішили, що він повністю пробіжить або змішану естафету, або одиночну змішану естафету.

Богдан Цимбал
Богдан Цимбал / Фото: Getty Images

Одне з моїх бажань на цей час підготовки до Олімпійських ігор: правильно визначити кількість стартів для основних спортсменів, щоб у них не було великого навантаження перед виїздом до Пекіна.

Чи визначаються учасники Олімпіади серед цієї шістки? Я скажу, що так. Я знаю цих спортсменів. Мав можливість їх спробувати на стартах Кубка світу: в індивідуальних та естафетах. Знаю їхні тренування. Тому скажу, що за досвідом та роботою, яку вони виконують, я був би радий визначити п'ятірку вже після Обергофа", – сказав Санітра в інтерв'ю Суспільному.

Антон Дудченко
Антон Дудченко / Фото: Getty Images

Зазначимо, що п'ятий етап Кубка світу з біатлону в Обергофі пройде з 7 до 9 січня.

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Програма 5-го етапу. Обергоф, Німеччина.

  • 7 січня, 12:30 – спринт, чоловіки, 10 км
  • 7 січня, 15:15 – спринт, жінки, 7,5 км
  • 8 січня, 13:15 – змішана естафета
  • 8 січня, 15:45 – одиночна змішана естафета
  • 9 січня, 13:30 – гонка переслідування, чоловіки, 12,5 км
  • 9 січня, 15:45 – гонка переслідування, жінки, 10 км

Раніше Юрай Санітра розповів, із якими труднощами зіткнулася його команда у підготовці до Ігор у Пекіні.

"Я був шокований, коли відкрив програму Олімпіади та побачив, що нам її радикально змінили. Перший старт мав бути 10 лютого, а тепер 5 лютого бігтимемо естафету".

Юрай Санітра не знає, чого очікувати від Олімпіади-2022
Юрай Санітра не знає, чого очікувати від Олімпіади-2022 / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, XXIV зимова Олімпіада пройде у Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року.

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