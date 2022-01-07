Кубок світу з біатлону в Обергофі: о котрій і де дивитись гонки

Змагання мали стартувати 6 січня, але через несприятливі погодні умови чоловічий спринт перенесли на 7 січня.
Першого дня змагань відбудуться дві спринтерські гонки у чоловіків та жінок.
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Чоловічий спринт розпочнеться о 12:30 за київським часом. У прямому ефірі гонку покажуть UA:Перший та Євроспорт.
Україну у цій гонці представлять п'ять біатлоністів.
Старт-лист чоловічого спринту:
- 4. Артем Прима
- 8. Богдан Цимбал
- 44. Дмитро Підручний
- 83. Антон Дудченко
- 105. Тарас Лесюк
Жіночий спринт розпочнеться о 15:15 за київським часом. У прямому ефірі гонку покажуть UA:Перший та Євроспорт.
Старт-лист жіночого спринту:
- 16. Катерина Бех
- 28. Дар'я Блашко
- 45. Юлія Джима
- 63. Валя Семеренко
- 92. Ольга Абрамова
Нагадаємо, раніше Анастасія Меркушина розповіла, чому вона не змогла гідно виступити на першому етапі Кубка світу. Через небезпечне вірусне захворювання спортсменка не могла нормально дихати під час гонки.