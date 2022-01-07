Кубок світу з біатлону в Обергофі: о котрій і де дивитись гонки

Сьогодні в Обергофі стартує 5-й етап Кубка світу з біатлону. У програмі змагань чоловіча та жіноча спринтерські гонки

Дмитро Підручний / Фото: Getty Images

Змагання мали стартувати 6 січня, але через несприятливі погодні умови чоловічий спринт перенесли на 7 січня.

Першого дня змагань відбудуться дві спринтерські гонки у чоловіків та жінок.

Реклама

Чоловічий спринт розпочнеться о 12:30 за київським часом. У прямому ефірі гонку покажуть UA:Перший та Євроспорт.

Україну у цій гонці представлять п'ять біатлоністів.

Реклама

Старт-лист чоловічого спринту:

4. Артем Прима

8. Богдан Цимбал

44. Дмитро Підручний

83. Антон Дудченко

105. Тарас Лесюк

Артем Прима / Фото: biathlon.com.ua

Жіночий спринт розпочнеться о 15:15 за київським часом. У прямому ефірі гонку покажуть UA:Перший та Євроспорт.

Реклама

Старт-лист жіночого спринту:

16. Катерина Бех

28. Дар'я Блашко

45. Юлія Джима

63. Валя Семеренко

92. Ольга Абрамова

Юлія Джима показала кращий результат серед українок / Фото: biathlon.com.ua

Нагадаємо, раніше Анастасія Меркушина розповіла, чому вона не змогла гідно виступити на першому етапі Кубка світу. Через небезпечне вірусне захворювання спортсменка не могла нормально дихати під час гонки.