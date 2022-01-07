Кубок мира по биатлону в Оберхофе: во сколько и где смотреть гонки

Соревнования должны были стартовать 6 января, но из-за неблагоприятных погодных условий мужской спринт перенесли на 7 января.
В первый день соревнований состоятся две спринтерские гонки у мужчин и женщин.
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Мужской спринт начнется в 12:30 по киевскому времени. В прямом эфире гонку покажут UA:Перший и Евроспорт.
Украину в этой гонке представят пять биатлонистов.
Старт-лист мужского спринта:
- 4. Артем Прима
- 8. Богдан Цымбал
- 44. Дмитрий Пидручный
- 83. Антон Дудченко
- 105. Тарас Лесюк
Женский спринт начнется в 15:15 по киевскому времени. В прямом эфире гонку покажут UA:Перший и Евроспорт.
Старт-лист женского спринта:
- 16. Екатерина Бех
- 28. Дарья Блашко
- 45. Юлия Джима
- 63. Валя Семеренко
- 92. Ольга Абрамова
Напомним, ранее Анастасия Меркушина рассказала, почему она не смогла достойно выступить на первом этапе Кубка мира. Из-за опасного вирусного заболевания спортсменка не могла нормально дышать во время гонки.