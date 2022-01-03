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Заразили друг друга: украинские биатлонистки подцепили один вирус

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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3 января, 12:23
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Четырехкратная призерка чемпионатов мира по биатлону Анастасия Меркушина не смогла достойно выступить на первом этапе Кубка мира из-за опасного вирусного заболевания
Ирина Петренко и Анастасия Меркушина переболели накануне важных стартов сезона
Ирина Петренко и Анастасия Меркушина переболели накануне важных стартов сезона / Фото: Коллаж: Сегодня

26-летняя биатлонистка в начале декабря вынуждена была покинуть расположение сборной Украины и продолжить восстановление в Буковеле.

Насколько тяжело проходило заболевание, Меркушина рассказала в интервью XSport.

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"После контрольных стартов я отработала еще один подготовительный цикл, после чего начались проблемы со здоровьем. Состояние было болезненным…даже трудно его описать.

Несколько тренировок пришлось пропустить, после чего мне стало легче. Затем, когда вышла бежать индивидуальную гонку в Эстерсунде, проблемы снова проявились. Я просто не могла нормально дышать и была откровенно шокирована этим. Изначально думала, что может просто день такой или мороз повлиял.

Анастасия Меркушина
Анастасия Меркушина / Фото: Getty Images

По рекомендации врачей в течение нескольких дней я не выходила на улицу, отдыхала. Казалось, что к эстафете подошла в нормальном состоянии, но во время гонки снова проявились те же симптомы. Врач в Киеве сказал, что у меня отит, ларингит, бронхоспазм, а я этого не чувствовала.

В жизни я этого не ощущала, у меня ничего не болело, но при этом все было воспалено. Уже потом общалась с другими девушками и у них были такие же симптомы. К сожалению, я подхватила вирус.

Анастасия Меркушина
Анастасия Меркушина

Сейчас сообщили, что у Иры Петренко тот же вирус, и ей так же предстоит лечение. Получается, заразили друг друга?

Скорее всего. Общение внутри коллектива сказывается, постоянно с девчонками пересекаемся, поэтому так и произошло. У кого-то лучше иммунитет, у кого-то он подорванный", – сказала Меркушина.

Ирина Варвинец
Ирина Варвинец / Фото: Getty Images
.

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Напомним, в Эстерсунде Меркушина приняла участие в двух стартах: финишировала 71-й в индивидуальной гонке, а также была 18-й на первом этапе эстафеты.

После первой гонки на Кубке мира, что-то необъяснимое творилось с Анастасией Меркушиной – ее трусило, она не могла дышать.

Анастасия Меркушина
Анастасия Меркушина / Фото: Twitter

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Также мы сообщали, что Анастасия Меркушина и Ирина Петренко не помогут сборной Украины на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе.

Отметим, что пятый этап Кубка мира по биатлону пройдет с 6 по 9 января в Оберхофе.

Программа 5-го этапа, Оберхоф, Германия.

  • 6 января, 15:15 – спринт, мужчины, 10 км
  • 7 января, 15:15 – спринт, женщины, 7,5 км
  • 8 января, 13:15 – смешанная эстафета
  • 8 января, 15:45 – одиночная смешанная эстафета
  • 9 января, 13:30 – гонка преследования, мужчины, 12,5 км
  • 9 января, 15:45 – гонка преследования, женщины, 10 км

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