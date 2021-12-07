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Титулованная украинская биатлонистка приостановила карьеру

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
7 декабря, 08:22
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Анастасия Меркушина покинула расположение сборной Украины из-за проблем со здоровьем
Анастасия Меркушина
Анастасия Меркушина / Фото: Getty Images

Четырехкратная призерка чемпионатов мира по биатлону Анастасия Меркушина по возвращении в Центральную Европу покинет расположение команды и вернется в Украину. Причина – обнаруженные при обследовании проблемы со здоровьем, сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

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"Во время тестов на коронавирус, которые проводили в Эстерсунде, сделали также тест на грипп, в результате которого у Насти обнаружилось воспаление верхних дыхательных путей. Поэтому она и бежала так в гонках.

После первой фазы болезни она вроде как оправилась, и на тренировках выглядела хорошо. Но нагрузки во время соревнований показали, что это воспаление сказывается, как лимитирующий фактор.

Потому мы приняли решение вернуть Настю в Украину, где она будет иметь возможность подлечиться, после чего в Буковеле приступит к подготовке к январской части сезона. Возможно с участием в чемпионате Украины", – рассказал Брынзак для сайта biathlon.com.ua.

Анастасия Меркушина
Анастасия Меркушина / Фото: Twitter

Напомним, в Эстерсунде Меркушина приняла участие в двух стартах: финишировала 71-й в индивидуальной гонке, а также была 18-й на первом этапе эстафеты.

После первой гонки на Кубке мира, что-то необъяснимое творилось с Анастасией Меркушиной – ее трусило, она не могла дышать.

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Анастасия Меркушина
Анастасия Меркушина

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