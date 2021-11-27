"Меня трусило. Дышать не могла!" С украинской биатлонисткой творилось необъяснимое

Выступая с непонятной болезнью, Анастасия Меркушина заняла 71-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Анастасия Меркушина / Фото: Getty Images

В первой гонке Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде Анастасия Меркушина не только перепутала флаги Украины и Швеции, но еще и результат показала не ахти – 71-е место с тремя промахами и шестью минутами отставания от победителя в индивидуалке.

Что же случилось с серебряной призершей ЧМ-2017?

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"Промахи? Возможно, я как-то неправильно подошла, потому что меня очень сильно затрусило".

"Дело в том, что буквально пять дней назад я подхватила какую-то простуду или что-то такое. У меня просто забит нос и я дышать не могу. Я надеялась, что будет лучше, но вот такой результат вышел. Я просто даже бежать не могла – мне не хватало кислорода".

"Все же я рассчитывала, что будет лучше, все-таки температуры не было. На тренировках я все нормально делаю, нигде ничего не пропускаю, но когда побежала, то почувствовала, что я не могу".

ТАК В ЧЕМ ПРИЧИНА?

26-летняя Анастасия Меркушина не может дать ответ на этот вопрос.

"Знаете, я перфекционист и считаю, что при подготовке было много негативных моментов. Много чего не успела, скажем так. Я не довольна тем, как подошла к сезону. А возможно, все дело в том, что это лишь первый старт, и мне нужно немного разбежаться – и все будет лучше", – приводит слова Меркушиной Суспільне.

Напомним, что главным событием зимнего сезона станет Олимпиада-2022 в Пекине – биатлонные гонки ОИ пройдут с 5 по 19 февраля.