Не догнали! Украинские биатлонистки снова далеко от пьедестала

Норвежская биатлонистка Марте Ройселанд одержала победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Марте стартовала с отставанием от лидера в 48 секунд. Норвежка допустила один промах и опередила почти на пять секунд француженку Анаис Бескон.

В гонке преследования приняли участие две украинки. Юлия Джима стартовала 19-й, отставание ровно в минуту. А Валя Семеренко вышла на старт под 60-м номеров, минус 2 минуты и 5 секунд.

К сожалению, догнать лидеров наши биатлонистки не смогли, хоть немного и улучшили свои позиции.

Результаты гонки преследования:

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) – 32.20,6 (0+0+1+0)

2. Анаис Бескон (Франция) – +4,8 (0+0+0+0)

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – +7,0 (0+0+1+0)

...

14. Юлия Джима (Украина) – +1.32,9 (1+1+0+0)

54. Валя Семеренко (Украина) – +5.42,0 (0+2+1+1)

Back to her winning ways – Marte Olsbu Roeiseland pushes hard to win the Pursuit in Oestersund after a thrilling last loop!



Watch the Women Pursuit in Oestersund on https://t.co/bk5aBBso9Qpic.twitter.com/wrHEp6wbcn