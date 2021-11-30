"Эдик, ты балбес!" Российский комментатор обругал в прямом эфире своего биатлониста

В самом конце гонки российский биатлонист перепутал створ финишных ворот и отправился на новый круг. Глупая ошибка Латыпова так разгневала комментатора Дмитрия Губерниева, что он не подбирал слов в адрес недотепы.

Читайте также: Он посинел! Звездный биатлонист во время гонки отморозил половой орган

"Эдик, ты куда приперся-то!? Створы перепутал! Ну что же ты за балда!?

Латыпов, куда ты прибежал? Е... а... у... Многоточие эфирное! Эдик, ты чего творишь, отец? Ну Латыпов! Сам себя лишил.

А знаете, что я сейчас скажу? Пусть он здесь ошибется. Эдик, ты балбес. Это мы знаем и ты сам знаешь", – кричал в эфире Губерниев.