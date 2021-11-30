"Эдик, ты балбес!" Российский комментатор обругал в прямом эфире своего биатлониста

В самом конце гонки российский биатлонист перепутал створ финишных ворот и отправился на новый круг. Глупая ошибка Латыпова так разгневала комментатора Дмитрия Губерниева, что он не подбирал слов в адрес недотепы.
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"Эдик, ты куда приперся-то!? Створы перепутал! Ну что же ты за балда!?
Латыпов, куда ты прибежал? Е... а... у... Многоточие эфирное! Эдик, ты чего творишь, отец? Ну Латыпов! Сам себя лишил.
А знаете, что я сейчас скажу? Пусть он здесь ошибется. Эдик, ты балбес. Это мы знаем и ты сам знаешь", – кричал в эфире Губерниев.
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В итоге вместо 3-4-го места Латыпов занял лишь седьмое.
Напомним, что первую гонку Кубка мира в шведском Эстерсунде выиграл четырехкратный чемпион мира Стурла Легрейд из Норвегии. Он без единого промаха прошел всю дистанцию и на минуту обошел своего соотечественника Тарьей Бе.
Смотрите эпическое видео с гневными словами Губерниева