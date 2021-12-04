Не наздогнали! Українські біатлоністки знову далеко від п'єдесталу

Норвезька біатлоністка Марте Ройселанд здобула перемогу у перегонах на етапі Кубка світу в Естерсунді.
Марте стартувала з відставанням від лідера на 48 секунд. Норвежка припустилася одного промаху і випередила майже на п'ять секунд француженку Анаїс Бескон.
У гонці переслідування взяли участь дві українки. Юлія Джима стартувала 19-тою, відставання рівно на хвилину. А Валя Семеренко вийшла на старт під 60-м номером, мінус 2 хвилини та 5 секунд.
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На жаль, наздогнати лідерів наші біатлоністки не змогли, хоч трохи покращили свої позиції.
Результати перегонів:
1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія) – 32.20,6 (0+0+1+0)
2. Анаїс Бескон (Франція) – +4,8 (0+0+0+0)
3. Анаїс Шевальє-Буше (Франція) – +7,0 (0+0+1+0)
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14. Юлія Джима (Україна) – +1.32,9 (1+1+0+0)
54. Валя Семеренко (Україна) – +5.42,0 (0+2+1+1)
Back to her winning ways – Marte Olsbu Roeiseland стріляє hard to win the Pursuit в Oestersund після трьома кінцем!- BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 4, 2021
Watch the Women Pursuit in Oestersund on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/wrHEp6wbcn
Дивіться розклад перегонів другого етапу Кубка світу.