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11 декабря 00:00
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Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
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Неожиданный выбор: финишером в мужской эстафете будет не Пидручный

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
3 декабря, 22:15
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Юрай Санитра даст шанс проявить себя на последнем этапе Антону Дудченко
Артем Прима начинает эстафету
Артем Прима начинает эстафету / Фото: biathlon.com.ua

Второй этап Кубка мира по биатлону 2021/22 продолжится мужской эстафетой и женской гонкой преследования.

Первыми на старт выйдут биатлонистки. По итогам спринта в персьют квалифицировались три участницы нашей команды: Юлия Джима, Дарья Блашко и Валентина Семеренко.

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Но, как сообщает Суспильне Спорт, Дарья Блашко не будет участвовать в гонке, а будет готовиться к эстафете.

Женская гонка преследования. 14:00

19. Юлия Джима +1 час
49. Дарья Блашко +1:51 (не будет стартовать)
60. Валентина Семеренко +2:05

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Юлия Джима
Юлия Джима / Фото: biathlon.com.ua

Следом за персьютом стартует мужская эстафета. Старший тренер сборной Украины Юрай Санитра определил четверку участников, доверив место финишера Антону Дудченко.

Украина будет стартовать в эстафете под восьмым номером.

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Мужская эстафета. 16:10

Артем Прима, Дмитрий Подручный, Богдан Цымбал, Антон Дудченко.

Дмитрий Пидручный
Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

Напомним, что в женском спринте второго этапа Кубка мира лучший результат среди украинок показала Юлия Джима, которая стала 19-й.

В мужской спринтерской гонке лучший результат среди украинских биатлонистов показал Дмитрий Пидручный, который финишировал 23-м.

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О
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44
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16
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41
3
Днепр-1
16
29:16
34
4
Заря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металлист 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
15
11:26
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