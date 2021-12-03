Неожиданный выбор: финишером в мужской эстафете будет не Пидручный

Юрай Санитра даст шанс проявить себя на последнем этапе Антону Дудченко

Артем Прима начинает эстафету / Фото: biathlon.com.ua

Второй этап Кубка мира по биатлону 2021/22 продолжится мужской эстафетой и женской гонкой преследования.

Первыми на старт выйдут биатлонистки. По итогам спринта в персьют квалифицировались три участницы нашей команды: Юлия Джима, Дарья Блашко и Валентина Семеренко.

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Но, как сообщает Суспильне Спорт, Дарья Блашко не будет участвовать в гонке, а будет готовиться к эстафете.

Женская гонка преследования. 14:00

19. Юлия Джима +1 час

49. Дарья Блашко +1:51 (не будет стартовать)

60. Валентина Семеренко +2:05

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Юлия Джима / Фото: biathlon.com.ua

Следом за персьютом стартует мужская эстафета. Старший тренер сборной Украины Юрай Санитра определил четверку участников, доверив место финишера Антону Дудченко.

Украина будет стартовать в эстафете под восьмым номером.

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Мужская эстафета. 16:10

Артем Прима, Дмитрий Подручный, Богдан Цымбал, Антон Дудченко.

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

Напомним, что в женском спринте второго этапа Кубка мира лучший результат среди украинок показала Юлия Джима, которая стала 19-й.

В мужской спринтерской гонке лучший результат среди украинских биатлонистов показал Дмитрий Пидручный, который финишировал 23-м.