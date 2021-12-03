Несподіваний вибір: фінішером у чоловічій естафеті буде не Підручний

Юрай Санітра дасть шанс проявити себе на останньому етапі Антону Дудченку

Артем Прима починає естафету / Фото: biathlon.com.ua

Другий етап Кубка світу з біатлону 2021/22 продовжиться чоловічою естафетою та жіночою гонкою переслідування.

Першими на старт вийдуть біатлоністки. За підсумками спринту в персьют кваліфікувалися три учасниці нашої команди: Юлія Джима, Дар'я Блашко та Валентина Семеренко.

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Але, як повідомляє Суспільне Спорт, Дар'я Блашко не братиме участі у гонці, а готуватиметься до естафети.

Жіноча гонка переслідування. 14:00

19. Юлія Джима +1 год.

49. Дарія Блашко +1:51 (не стартуватиме)

60. Валентина Семеренко +2:05

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Юлія Джима / Фото: biathlon.com.ua

Слідом за персьютом стартує чоловіча естафета. Старший тренер збірної України Юрай Санітра визначив четвірку учасників, довіривши місце фінішера Антону Дудченку.

Україна стартуватиме в естафеті під восьмим номером.

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Чоловіча естафета. 16:10

Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал, Антон Дудченко.

Дмитро Підручний / Фото: biathlon.com.ua

Нагадаємо, що в жіночому спринті другого етапу Кубка світу найкращий результат серед українок показала Юлія Джима, яка стала 19-ою.

У чоловічій спринтерській гонкці найкращий результат серед українських біатлоністів показав Дмитро Підручний, який фінішував 23-м.