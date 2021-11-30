3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

Наслідки провалу на Кубку світу з біатлону: тренери відправили зі збірної 4 спортсменів

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
30 листопада, 10:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На другому етапі Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді збірна України виступить з оновленим складом
Чоловіча збірна України з біатлону
Чоловіча збірна України з біатлону / Фото: Getty Images

За підсумками виступу на перших гонках сезону наставники чоловічої та жіночої збірних України ухвалили рішення замінити чотирьох спортсменів, повідомляє XSPORT.

Читайте також: Стріляємо влучно, біжимо повільно: результат чоловічого спринту в біатлоні

Реклама

Минулими вихідними офіційно стартував новий біатлонний сезон 2021/22. Перші старти українських біатлоністів на Кубку світу відверто розчарували. У чотирьох гонках першого етапу найкращий результат показала Валя Семеренко, яка в індивідуальній гонці посіла 17-е місце. А у чоловіків Дмитро Підручний заїхав на 21-е місце у спринті.

Валя Семеренко
Валя Семеренко / Фото: Getty Images

Дмитро Підручний
Дмитро Підручний / Фото: Getty Images

Реклама

Перед другим етапом в Естерсунді в обох командах відбудуться серйозні кадрові зміни.

Ми вже повідомляли, що старший тренер жіночої збірної Урош Велепець викликав на другий етап Кубка світу Дар'ю Блашко, яка здобула дві бронзові нагороди на Кубку IBU в Ідрі. У свою чергу Катерина Бех та Ірина Петренко вирушили на змагання Кубка IBU.

Дар'я Блашко виграла другу медаль на Кубку IBU
Дар'я Блашко виграла другу медаль на Кубку IBU / Фото: IBU

Реклама

У чоловічу команду на Кубок світу приїдуть Артем Прима і Тарас Лесюк, які одужали від коронавірусу. У свою чергу на Кубок IBU Юрай Санітра відправив Дениса Насика і Андрія Доценка.

Склад збірної України на другий етап Кубка світу в Естерсунді:

  • Жінки: Юлія Джима, Олена Білосюк (Підгрушна), Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Дар'я Блашко.
  • Чоловіки: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк

Артем Прима починає естафету
Артем Прима починає естафету / Фото: biathlon.com.ua

Склад збірної України на другий етап Кубка IBU у Шушені:

  • Жінки: Ірина Петренко, Катерина Бех, Ольга Абрамова, Надія Бєлкіна, Ганна Кривоніс.
  • Чоловіки: Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Денис Насико, Андрій Доценко, Віталій Труш, Андрій Орлик, Степан Кінаш

Зазначимо, що другий етап Кубка світу пройде в шведському Естерсунді з 2 по 5 грудня. Перші перегони на Кубку IBU у Шушені відбудуться у середу, 1 грудня.

/ Фото: AFP

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтар
16
41:8
41
3
Дніпро-1
16
29:16
34
4
Зоря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металіст 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львів
16
12:23
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
15
11:26
10
16
Маріуполь
16
18:38
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 3 грудня
17:00
Дивись на: Трансляція
Субота, 4 грудня
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Опитування
ТОП-МАТЧІ

Шахтар

3 груд

17:00

Львів

1.15

7.20

23.0
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти