Наслідки провалу на Кубку світу з біатлону: тренери відправили зі збірної 4 спортсменів

На другому етапі Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді збірна України виступить з оновленим складом

Чоловіча збірна України з біатлону / Фото: Getty Images

За підсумками виступу на перших гонках сезону наставники чоловічої та жіночої збірних України ухвалили рішення замінити чотирьох спортсменів, повідомляє XSPORT.

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Минулими вихідними офіційно стартував новий біатлонний сезон 2021/22. Перші старти українських біатлоністів на Кубку світу відверто розчарували. У чотирьох гонках першого етапу найкращий результат показала Валя Семеренко, яка в індивідуальній гонці посіла 17-е місце. А у чоловіків Дмитро Підручний заїхав на 21-е місце у спринті.

Валя Семеренко / Фото: Getty Images

Дмитро Підручний / Фото: Getty Images

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Перед другим етапом в Естерсунді в обох командах відбудуться серйозні кадрові зміни.

Ми вже повідомляли, що старший тренер жіночої збірної Урош Велепець викликав на другий етап Кубка світу Дар'ю Блашко, яка здобула дві бронзові нагороди на Кубку IBU в Ідрі. У свою чергу Катерина Бех та Ірина Петренко вирушили на змагання Кубка IBU.

Дар'я Блашко виграла другу медаль на Кубку IBU / Фото: IBU

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У чоловічу команду на Кубок світу приїдуть Артем Прима і Тарас Лесюк, які одужали від коронавірусу. У свою чергу на Кубок IBU Юрай Санітра відправив Дениса Насика і Андрія Доценка.

Склад збірної України на другий етап Кубка світу в Естерсунді:

Жінки: Юлія Джима, Олена Білосюк (Підгрушна), Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Дар'я Блашко.

Юлія Джима, Олена Білосюк (Підгрушна), Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Дар'я Блашко. Чоловіки: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк

Артем Прима починає естафету / Фото: biathlon.com.ua

Склад збірної України на другий етап Кубка IBU у Шушені:

Жінки: Ірина Петренко, Катерина Бех, Ольга Абрамова, Надія Бєлкіна, Ганна Кривоніс.

Ірина Петренко, Катерина Бех, Ольга Абрамова, Надія Бєлкіна, Ганна Кривоніс. Чоловіки: Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Денис Насико, Андрій Доценко, Віталій Труш, Андрій Орлик, Степан Кінаш

Зазначимо, що другий етап Кубка світу пройде в шведському Естерсунді з 2 по 5 грудня. Перші перегони на Кубку IBU у Шушені відбудуться у середу, 1 грудня.