Семеренко напружилися. Дворазова призерка Кубка IBU представить Україну в Естерсунді

Головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець зробив висновки після виступу на першому етапі Кубка світу та провів ротацію команди

Дарина Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Українські біатлоністки невдало виступили на першому етапі Кубка світу в Естерсунді. Найкращий результат серед українок показала досвідчена Валя Семеренко, яка посіла 17-е місце в індивідуальній гонці. Для посилення збірної України була викликана Дар'я Блашко, яка успішно виступила на Кубку IBU.

Читайте також: "Після першої стрілянини можна було закінчувати". Велепець – про провал у першій гонці сезону

Реклама

Про те, що Дар'я виступить на другому етапі Кубка світу, розповів наставник жіночої збірної України Урош Велепець.

"Вчора з Дашею домовилися, вона ввечері приїде в Естерсунд і бігтиме спринт і гонку переслідування. Подивимося стосовно естафети. І, можливо, Настю Меркушину, Іру Петренко чи Катю Бех відправимо на Кубок IBU", – сказав Велепець в інтерв'ю Суспільне спорт.

Нагадаємо, на першому етапі Кубка IBU у шведському Ідрі Дар'я Блашко здобула дві бронзові медалі.

Реклама

Українка Дар'я Блашко здобула бронзову медаль у жіночому спринті на Кубку IBU / Фото: IBU

Зазначимо, що другий етап Кубка світу пройде у шведському Естерсунді з 2-го по 5-е грудня.