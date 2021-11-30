29 листопада 19:30
Олександрія 0
Зоря 1
3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

Семеренко напружилися. Дворазова призерка Кубка IBU представить Україну в Естерсунді

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
30 листопада, 08:33
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець зробив висновки після виступу на першому етапі Кубка світу та провів ротацію команди
Дарина Блашко
Дарина Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Українські біатлоністки невдало виступили на першому етапі Кубка світу в Естерсунді. Найкращий результат серед українок показала досвідчена Валя Семеренко, яка посіла 17-е місце в індивідуальній гонці. Для посилення збірної України була викликана Дар'я Блашко, яка успішно виступила на Кубку IBU.

Читайте також: "Після першої стрілянини можна було закінчувати". Велепець – про провал у першій гонці сезону

Реклама

Про те, що Дар'я виступить на другому етапі Кубка світу, розповів наставник жіночої збірної України Урош Велепець.

"Вчора з Дашею домовилися, вона ввечері приїде в Естерсунд і бігтиме спринт і гонку переслідування.

Подивимося стосовно естафети. І, можливо, Настю Меркушину, Іру Петренко чи Катю Бех відправимо на Кубок IBU", – сказав Велепець в інтерв'ю Суспільне спорт.

Нагадаємо, на першому етапі Кубка IBU у шведському Ідрі Дар'я Блашко здобула дві бронзові медалі.

Реклама

Українка Дар'я Блашко здобула бронзову медаль у жіночому спринті на Кубку IBU
Українка Дар'я Блашко здобула бронзову медаль у жіночому спринті на Кубку IBU / Фото: IBU

Зазначимо, що другий етап Кубка світу пройде у шведському Естерсунді з 2-го по 5-е грудня.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтар
16
41:8
41
3
Дніпро-1
16
29:16
34
4
Зоря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металіст 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львів
16
12:23
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
15
11:26
10
16
Маріуполь
16
18:38
7
Показати бiльше
Понеділок, 29 листопада
0:1
Відео Про матч
Пʼятниця, 3 грудня
17:00
Дивись на:
Субота, 4 грудня
14:00
Дивись на:
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти