Стріляємо влучно, біжимо повільно: результат чоловічого спринту в біатлоні

Шведський Естерсунд сьогодні прийняв одразу дві гонки Кубка світу з біатлону. У жіночому спринті наші біатлоністки були далеко від призових місць. Не особливо ближчими виявилися і чоловіки.
Лідер української команди Дмитро Підручний гідно пройшов стрільбище – нуль промахів. Але швидкість нашого біатлоніста не дозволила поборотись навіть за квіткову церемонію.
Ще після індивідуальних перегонів Дмитро нарікав, що поки що немає хорошої швидкості. Через відсутність контрольних перегонів йому поки що важко відчути змагальний ритм.
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Виграв спринт господар траси Себастьян Самуельсон. Швед "привіз" своєму найближчому переслідувачу відчутні 12 секунд.
Результати спринту
- 1. Себастьян Самуельссон (Швеція) – 22.33,5 (0+0)
- 2. Йоханнес Тінгнес Бьо (Норвегія) – +12,2 (0+0)
- 3. Емільєн Жаклен (Франція) – +23,2 (0+1)
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- 21. Дмитро Підручний (Україна) – +1.19,8 (0+0)
- 24. Антон Дудченко (Україна) +1.21,0 (0+1)
- 52. Богдан Цимбал (Україна) +2.04,9(0+1)
- 88. Андрій Доценко (Україна) – +3.00,1 (1+0)
- 106. Денис Насико (Україна) – +3.30,0 (2+2)
У нестримних результатах brings Sebastian Samuelsson є першим друком бік його кар'єра!- BMW IBU World Cup (@IBU_WC) November 28, 2021
@SebbeSamuelsson @SWEOlympic
Vetle S. Christiansen @NSSF_Biathlon
Johannes T. Boe @NSSF_Biathlon
You can watch all competitions на https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/9kKuLAQnyt
Наступні перегони у чоловіків знову спринт і знову в Естерсунді. 10 км побіжать у четвер, 2 грудня.