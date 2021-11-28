Стріляємо влучно, біжимо повільно: результат чоловічого спринту в біатлоні

Спринтерські перегони виграв швед Себастьян Самуельсон, а Дмитро Підручний посів лише 21-е місце

Дмитро Підручний / Фото: biathlon.com.ua

Шведський Естерсунд сьогодні прийняв одразу дві гонки Кубка світу з біатлону. У жіночому спринті наші біатлоністки були далеко від призових місць. Не особливо ближчими виявилися і чоловіки.

Лідер української команди Дмитро Підручний гідно пройшов стрільбище – нуль промахів. Але швидкість нашого біатлоніста не дозволила поборотись навіть за квіткову церемонію.

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Ще після індивідуальних перегонів Дмитро нарікав, що поки що немає хорошої швидкості. Через відсутність контрольних перегонів йому поки що важко відчути змагальний ритм.

Виграв спринт господар траси Себастьян Самуельсон. Швед "привіз" своєму найближчому переслідувачу відчутні 12 секунд.

Результати спринту

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1. Себастьян Самуельссон (Швеція) – 22.33,5 (0+0)

Себастьян Самуельссон (Швеція) – 22.33,5 (0+0) 2. Йоханнес Тінгнес Бьо (Норвегія) – +12,2 (0+0)

Йоханнес Тінгнес Бьо (Норвегія) – +12,2 (0+0) 3. Емільєн Жаклен (Франція) – +23,2 (0+1)

Емільєн Жаклен (Франція) – +23,2 (0+1) ...

21. Дмитро Підручний (Україна) – +1.19,8 (0+0)

Дмитро Підручний (Україна) – +1.19,8 (0+0) 24. Антон Дудченко (Україна) +1.21,0 (0+1)

Антон Дудченко (Україна) +1.21,0 (0+1) 52. Богдан Цимбал (Україна) +2.04,9(0+1)

Богдан Цимбал (Україна) +2.04,9(0+1) 88. Андрій Доценко (Україна) – +3.00,1 (1+0)

Андрій Доценко (Україна) – +3.00,1 (1+0) 106. Денис Насико (Україна) – +3.30,0 (2+2)

У нестримних результатах brings Sebastian Samuelsson є першим друком бік його кар'єра!



@SebbeSamuelsson @SWEOlympic

Vetle S. Christiansen @NSSF_Biathlon

Johannes T. Boe @NSSF_Biathlon



You can watch all competitions на https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/9kKuLAQnyt - BMW IBU World Cup (@IBU_WC) November 28, 2021

Наступні перегони у чоловіків знову спринт і знову в Естерсунді. 10 км побіжать у четвер, 2 грудня.