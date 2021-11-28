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Львів --
Ворскла --
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Інгулець --
Десна --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

Стріляємо влучно, біжимо повільно: результат чоловічого спринту в біатлоні

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
28 листопада, 16:28
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Спринтерські перегони виграв швед Себастьян Самуельсон, а Дмитро Підручний посів лише 21-е місце
Дмитро Підручний
Дмитро Підручний / Фото: biathlon.com.ua

Шведський Естерсунд сьогодні прийняв одразу дві гонки Кубка світу з біатлону. У жіночому спринті наші біатлоністки були далеко від призових місць. Не особливо ближчими виявилися і чоловіки.

Лідер української команди Дмитро Підручний гідно пройшов стрільбище – нуль промахів. Але швидкість нашого біатлоніста не дозволила поборотись навіть за квіткову церемонію.

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Ще після індивідуальних перегонів Дмитро нарікав, що поки що немає хорошої швидкості. Через відсутність контрольних перегонів йому поки що важко відчути змагальний ритм.

Виграв спринт господар траси Себастьян Самуельсон. Швед "привіз" своєму найближчому переслідувачу відчутні 12 секунд.

Результати спринту

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  • 1. Себастьян Самуельссон (Швеція) – 22.33,5 (0+0)
  • 2. Йоханнес Тінгнес Бьо (Норвегія) – +12,2 (0+0)
  • 3. Емільєн Жаклен (Франція) – +23,2 (0+1)
  • ...
  • 21. Дмитро Підручний (Україна) – +1.19,8 (0+0)
  • 24. Антон Дудченко (Україна) +1.21,0 (0+1)
  • 52. Богдан Цимбал (Україна) +2.04,9(0+1)
  • 88. Андрій Доценко (Україна) – +3.00,1 (1+0)
  • 106. Денис Насико (Україна) – +3.30,0 (2+2)

Наступні перегони у чоловіків знову спринт і знову в Естерсунді. 10 км побіжать у четвер, 2 грудня.

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41
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16
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34
4
Ворскла
16
29:17
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
15
15:13
23
8
Верес
15
14:15
22
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Львів
16
12:23
16
11
Колос
15
10:22
15
12
Рух
14
13:20
13
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
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15
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10
16
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