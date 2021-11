Стріляємо влучно, біжимо повільно: результат чоловічого спринту в біатлоні

Шведський Естерсунд сьогодні прийняв одразу дві гонки Кубка світу з біатлону. У жіночому спринті наші біатлоністки були далеко від призових місць. Не особливо ближчими виявилися і чоловіки.

Лідер української команди Дмитро Підручний гідно пройшов стрільбище – нуль промахів. Але швидкість нашого біатлоніста не дозволила поборотись навіть за квіткову церемонію.

Ще після індивідуальних перегонів Дмитро нарікав, що поки що немає хорошої швидкості. Через відсутність контрольних перегонів йому поки що важко відчути змагальний ритм.

Виграв спринт господар траси Себастьян Самуельсон. Швед "привіз" своєму найближчому переслідувачу відчутні 12 секунд.

Результати спринту

