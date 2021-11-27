Чому вона досі не на Кубку світу? Українська біатлоністка виграла другу медаль за тиждень

У суботу, 27 листопада, у шведському Ідрі відбулися гонки першого етапу Кубка IBU. У жіночому спринті взяло участь п'ять українських біатлоністок.
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Найкращий результат серед наших спортсменок показала Дар'я Блашко, яка ідеально відпрацювала два вогневі рубежі та в результаті показала третій результат.
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Слід зазначити, що разом із українкою однаковий час показала Ірені Кадуріш – 35.3.
У топ-10 також потрапила Ольга Абрамова, яка показала чудову стрільбу, але швидкісні можливості поки що не дозволяють їй боротися за п'єдестал.
Переможницею жіночого спринту стала німкеня Франциска Хільдебранд. Срібло у Каролін Коломбо із Франції.
#IBU_Cup 1 Idre- IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) November 27, 2021
Винники з women's 7.5 km sprint:
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1. Franziska Hildebrand
2. Caroline Colombo
3. Irene Cadurisch & Darya Blashko
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Тумашов/IBU pic.twitter.com/s3Jq3Gf3PY
Результат Гонки. Спринт. Жінки
1.Франциска Хільдебранд (0+0) 20:45,0
2.Каролін Коломбо (0+1) +17,8
3. Дарія Блашко (0+0) +35,3
3. Ірені Кадуріш (0+1) +35,3
...
9. Ольга Абрамова (0+0) +44,0
24. Ганна Кривоніс (0+0) +1:30,1
50.Надія Бєлкіна (2+0) +2:10,7
58. Анастасія Расказова (0+0) +2:31,9
Who is ready for the ceremony? #IBU_Cup pic.twitter.com/NZpbsfHUlg- IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) November 27, 2021
Зазначимо, що для Дар'ї Блашки це друга бронза на Кубку IBU. Раніше українка стала третьою у першому спринті.