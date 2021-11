Чому вона досі не на Кубку світу? Українська біатлоністка виграла другу медаль за тиждень

У суботу, 27 листопада, у шведському Ідрі відбулися гонки першого етапу Кубка IBU. У жіночому спринті взяло участь п'ять українських біатлоністок.

Найкращий результат серед наших спортсменок показала Дар'я Блашко, яка ідеально відпрацювала два вогневі рубежі та в результаті показала третій результат.

Слід зазначити, що разом із українкою однаковий час показала Ірені Кадуріш – 35.3.

У топ-10 також потрапила Ольга Абрамова, яка показала чудову стрільбу, але швидкісні можливості поки що не дозволяють їй боротися за п'єдестал.

Переможницею жіночого спринту стала німкеня Франциска Хільдебранд. Срібло у Каролін Коломбо із Франції.

Результат Гонки. Спринт. Жінки

1.Франциска Хільдебранд (0+0) 20:45,0

2.Каролін Коломбо (0+1) +17,8

3. Дарія Блашко (0+0) +35,3

3. Ірені Кадуріш (0+1) +35,3

...

9. Ольга Абрамова (0+0) +44,0

24. Ганна Кривоніс (0+0) +1:30,1

50.Надія Бєлкіна (2+0) +2:10,7

58. Анастасія Расказова (0+0) +2:31,9

