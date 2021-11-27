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СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

Чому вона досі не на Кубку світу? Українська біатлоністка виграла другу медаль за тиждень

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
27 листопада, 22:34
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Екс-білоруска Дар'я Блашко продовжує успішно виступати на Кубку IBU
Дар'я Блашко виграла другу медаль на Кубку IBU
Дар'я Блашко виграла другу медаль на Кубку IBU / Фото: IBU

У суботу, 27 листопада, у шведському Ідрі відбулися гонки першого етапу Кубка IBU. У жіночому спринті взяло участь п'ять українських біатлоністок.

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Найкращий результат серед наших спортсменок показала Дар'я Блашко, яка ідеально відпрацювала два вогневі рубежі та в результаті показала третій результат.

Слід зазначити, що разом із українкою однаковий час показала Ірені Кадуріш – 35.3.

У топ-10 також потрапила Ольга Абрамова, яка показала чудову стрільбу, але швидкісні можливості поки що не дозволяють їй боротися за п'єдестал.

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Переможницею жіночого спринту стала німкеня Франциска Хільдебранд. Срібло у Каролін Коломбо із Франції.

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Результат Гонки. Спринт. Жінки

1.Франциска Хільдебранд (0+0) 20:45,0

2.Каролін Коломбо (0+1) +17,8

3. Дарія Блашко (0+0) +35,3

3. Ірені Кадуріш (0+1) +35,3

...

9. Ольга Абрамова (0+0) +44,0

24. Ганна Кривоніс (0+0) +1:30,1

50.Надія Бєлкіна (2+0) +2:10,7

58. Анастасія Расказова (0+0) +2:31,9

Зазначимо, що для Дар'ї Блашки це друга бронза на Кубку IBU. Раніше українка стала третьою у першому спринті.

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5
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34:18
29
6
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24
7
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23
8
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15
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22
9
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15
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19
10
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16
12:23
16
11
Колос
15
10:22
15
12
Рух
14
13:20
13
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
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11:25
10
15
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