Почему она до сих пор не на Кубке мира? Украинская биатлонистка выиграла вторую медаль за неделю

В субботу, 27 ноября, в шведском Идре состоялись гонки первого этапа Кубка IBU. В женском спринте приняло участие пять украинских биатлонисток.

Лучший результат среди наших спортсменок показала Дарья Блашко, которая идеально отработала два огневых рубежа и в итоге показала третий результат.

Нужно отметить, что вместе с украинкой одинаковое время показала Ирене Кадуриш – 35.3.

В топ-10 также попала Ольга Абрамова, показавшая отличную стрельбу, но скоростные возможности пока не позволяют ей бороться за пьедестал.

Победительницей женского спринта стала немка Франциска Хильдебранд. Серебро у Каролин Коломбо из Франции.

#IBU_Cup 1 Idre The winners of the women's 7.5 km sprint: --- 1. Franziska Hildebrand 2. Caroline Colombo 3. Irene Cadurisch & Darya Blashko --- Tumashov/IBU pic.twitter.com/s3Jq3Gf3PY

Результат гонки. Спринт. Женщины

1.Франциска Хильдебранд (0+0) 20:45,0

2.Каролин Коломбо (0+1) +17,8

3.Дарья Блашко (0+0) +35,3

3.Ирене Кадуриш (0+1) +35,3

...

9.Ольга Абрамова (0+0) +44,0

24.Анна Кривонос (0+0) +1:30,1

50.Надежда Белкина (2+0) +2:10,7

58.Анастасия Рассказова (0+0) +2:31,9

Who is ready for the ceremony ? #IBU_Cuppic.twitter.com/NZpbsfHUlg