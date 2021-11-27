"После первой стрельбы можно было заканчивать". Велепец – о провале в первой гонке сезона

27 ноября в шведском Эстерсунде прошли первые гонки Кубка мира по биатлону. Урош Велепец считает, что на результатах украинских биатлонисток сказалось волнение перед первым стартом.
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"Я считаю, что это нервы перед первым серьезным стартом. В Шушене были все такие старты хорошие, там закрывали нули. А тут начали три девушки с двух промахов. При этом практически можно заканчивать гонку в индивидуалке. Сразу по две минуты штрафа... Но боролись до конца.
Я рад за Валю, что справилась. Просто ногами еще не в такой форме, которая позволяет бороться за высшие места. Но все-равно неплохая гонка.
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У Джимы хороший ход: она с 18-ым графиком показала, что находится на уровне конца сезона прошлого года и может бороться с хорошей стрельбой за высокие места в каждой гонке. Сегодня, с одним промахом меньше, была бы восьмой-девятой. Это дает хорошие надежды.
Меркушиной после простуды просто еще тяжело бежать. Но все равно надеялись, что может закрыть четыре нуля, но просто стрельба не пошла. А бег такой, как был раньше. Стрельба – это самое важное в индивидуалке. Кто закрывает все – тот и выигрывает. А мы сегодня все, кроме Вали, стреляли не на уровне", – отметил специалист.
Напомним, что индивидуальную гонку Кубка мира на 15 километров выиграла чешская биатлонистка Маркета Давидова. Лучшей из Украины была Валя Семеренко, которая финишировала на 17-м месте.