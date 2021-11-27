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"После первой стрельбы можно было заканчивать". Велепец – о провале в первой гонке сезона

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
27 ноября, 19:55
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Главный тренер женской сборной Украины по биатлону прокомментировал выступления украинок на первом этапе Кубка мира
Валентина Семеренко
Валентина Семеренко / Фото: AFP

27 ноября в шведском Эстерсунде прошли первые гонки Кубка мира по биатлону. Урош Велепец считает, что на результатах украинских биатлонисток сказалось волнение перед первым стартом.

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"Я считаю, что это нервы перед первым серьезным стартом. В Шушене были все такие старты хорошие, там закрывали нули. А тут начали три девушки с двух промахов. При этом практически можно заканчивать гонку в индивидуалке. Сразу по две минуты штрафа... Но боролись до конца.

Я рад за Валю, что справилась. Просто ногами еще не в такой форме, которая позволяет бороться за высшие места. Но все-равно неплохая гонка.

Валентина Семеренко
Валентина Семеренко

У Джимы хороший ход: она с 18-ым графиком показала, что находится на уровне конца сезона прошлого года и может бороться с хорошей стрельбой за высокие места в каждой гонке. Сегодня, с одним промахом меньше, была бы восьмой-девятой. Это дает хорошие надежды.

/ Фото: AFP

Меркушиной после простуды просто еще тяжело бежать. Но все равно надеялись, что может закрыть четыре нуля, но просто стрельба не пошла. А бег такой, как был раньше. Стрельба – это самое важное в индивидуалке. Кто закрывает все – тот и выигрывает. А мы сегодня все, кроме Вали, стреляли не на уровне", – отметил специалист.

Анастасия Меркушина
Анастасия Меркушина / Фото: Twitter

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Напомним, что индивидуальную гонку Кубка мира на 15 километров выиграла чешская биатлонистка Маркета Давидова. Лучшей из Украины была Валя Семеренко, которая финишировала на 17-м месте.

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38
3
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15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
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34:18
29
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
15
15:13
23
8
Верес
15
14:15
22
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Львов
16
12:23
16
11
Колос
15
10:22
15
12
Рух
14
13:20
13
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
14
11:25
10
16
Мариуполь
16
18:38
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