7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
25 ноября 22:00
Рома --
Заря --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ⚽ Рома - Заря: онлайн 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости биатлона

Заявка на Олимпиаду! Экс-белоруска принесла Украине медаль в первой гонке сезона

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
25 ноября, 16:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Гонками на Кубке IBU официально стартовал биатлонный сезон 2021/22. Украинка Дарья Блашко сумела завоевать первую награду для нашей сборной
Украинка Дарья Блашко завоевала бронзовую медаль в женском спринте на Кубке IBU
Украинка Дарья Блашко завоевала бронзовую медаль в женском спринте на Кубке IBU / Фото: IBU

Сегодня, 25 ноября, в шведском Идре прошла первая гонка Кубка IBU – женский спринт. На старт вышло пять представительниц сборной Украины: Ольга Абрамова, Екатерина Бех, Дарья Блашко, Надежда Белкина и Анна Кривонос.

Читайте также: Неприкасаемые! Две украинские биатлонистки точно поедут на Олимпиаду

Реклама

Дарья Блашко не закрыла одну мишень на стрельбе лежа, зато стойку отстреляла идеально и завоевала бронзу. Остальные украинки не смогли без ошибок пройти огневые рубежи, что сказалось на их результатах.

Победительницей спринта стала 26-летняя немка Марион Визенсартер, опередившая Каролин Коломбо из Франции всего на 0,5 секунды.

Реклама

Украинка Ольга Абрамова финишировала на 13-м месте, Екатерина Бех показала 16-й результат.

Результаты гонки:

  • 1. Марион Визенсартер (0+1) 21:02,3
  • 2. Каролин Коломбо (0+2) +0,5
  • 3. Дарья Блашко (1+0) +3,1

...

Реклама
  • 13. Ольга Абрамова (1+0) +39,7
  • 16. Екатерина Бех (1+0) +47,8
  • 31. Надежда Белкина (1+1) +1:17,7
  • 60. Анна Кривонос (0+1) +2:12,5

Бронзовая медаль стала для Дарьи Блашко первой личной наградой во взрослой карьере. Этот успех может помочь ей добыть путевку на Олимпийские игры. Отметим, что до 2017 года Дарья выступала за сборную Беларуси.

Ранее мы сообщали, что старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец определил состав на первый этап Кубка мира, который пройдет в Эстерсунде.

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Ингулец
14
11:25
10
16
Мариуполь
15
18:37
7
Показать больше
Пятница, 26 ноября
19:30
Смотри на:
Суббота, 27 ноября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять