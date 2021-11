Заявка на Олимпиаду! Экс-белоруска принесла Украине медаль в первой гонке сезона

Сегодня, 25 ноября, в шведском Идре прошла первая гонка Кубка IBU – женский спринт. На старт вышло пять представительниц сборной Украины: Ольга Абрамова, Екатерина Бех, Дарья Блашко, Надежда Белкина и Анна Кривонос.

Дарья Блашко не закрыла одну мишень на стрельбе лежа, зато стойку отстреляла идеально и завоевала бронзу. Остальные украинки не смогли без ошибок пройти огневые рубежи, что сказалось на их результатах.

Победительницей спринта стала 26-летняя немка Марион Визенсартер, опередившая Каролин Коломбо из Франции всего на 0,5 секунды.

Украинка Ольга Абрамова финишировала на 13-м месте, Екатерина Бех показала 16-й результат.

Результаты гонки:

...

#IBU_Cup 1, Idre

The winners of the 7.5km sprint:

---

1. Marion Wiesensarter

2. Caroline Colombo

3. Darya Blashko

---

Tumashov/IBU pic.twitter.com/2bgsmPirJ6