Любительница верховой езды обскакала всех биатлонисток

В шведском Эстерсунде стартовал биатлонный сезон. Открыла его женская индивидуальная гонки на 15 км.

Главная изюминка гонки – за каждый промах биатлонистка получает минуту штрафа. Здесь невозможно отыграть ходом свою неточную стрельбу.

А мажут в Эстерсунде часто из-за порывистого ветра. Просто идеально с ним справилась чешская биатлонистка Маркета Давидова, хобби у которой верховая езда. Она сумела закрыть все мишени на четырех рубежах – и стала первой победительницей сезона!

Если бы, допустим, Юлия Джима точно так же стреляла, то быть ей на пьедестале. Но украинка допустила три промаха, которые отбросили ее в третий десяток.

А мастер-класс молодому поколению дала Валя Семеренко, которая в свои 35 лет была лучшей среди украинских биатлонисток.

Результаты индивидуальной гонки



1. Маркета Давидова (Чехия) – 42.43,5 (0+0+0+0)

2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – +1.17,7 (0+0+0+1)

3. Дениз Херрманн (Германия) – +1.23,0 (0+1+0+0)

...

17. Валя Семеренко (Украина) – +3.11,4 (0+0+0+1)

22. Юлия Джима (Украина) – +3.27,6 (2+0+0+1)

71. Анастасия Меркушина (Украина) – +6.06,2 (2+1+0+0)

107. Екатерина Бех (Украина) – +9.47,7 (2+1+3+1)

Ирина Петренко (Варвинец) не стартовала из-за болезни.

