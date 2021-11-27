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Любительница верховой езды обскакала всех биатлонисток

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
27 ноября, 14:56
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Чешская биатлонистка Маркета Давидова выиграла первую гонку Кубка мира. Лучшей из Украины стала Валя Семеренко
Маркета бежит к первой награде в сезоне
Маркета бежит к первой награде в сезоне / Фото: REUTERS

В шведском Эстерсунде стартовал биатлонный сезон. Открыла его женская индивидуальная гонки на 15 км.

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Главная изюминка гонки – за каждый промах биатлонистка получает минуту штрафа. Здесь невозможно отыграть ходом свою неточную стрельбу.

А мажут в Эстерсунде часто из-за порывистого ветра. Просто идеально с ним справилась чешская биатлонистка Маркета Давидова, хобби у которой верховая езда. Она сумела закрыть все мишени на четырех рубежах – и стала первой победительницей сезона!

Если бы, допустим, Юлия Джима точно так же стреляла, то быть ей на пьедестале. Но украинка допустила три промаха, которые отбросили ее в третий десяток.

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А мастер-класс молодому поколению дала Валя Семеренко, которая в свои 35 лет была лучшей среди украинских биатлонисток.

Результаты индивидуальной гонки

1. Маркета Давидова (Чехия) – 42.43,5 (0+0+0+0)
2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – +1.17,7 (0+0+0+1)
3. Дениз Херрманн (Германия) – +1.23,0 (0+1+0+0)
...
17. Валя Семеренко (Украина) – +3.11,4 (0+0+0+1)
22. Юлия Джима (Украина) – +3.27,6 (2+0+0+1)
71. Анастасия Меркушина (Украина) – +6.06,2 (2+1+0+0)
107. Екатерина Бех (Украина) – +9.47,7 (2+1+3+1)

Ирина Петренко (Варвинец) не стартовала из-за болезни.

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И
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О
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Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Львов
16
12:23
16
11
Колос
15
10:22
15
12
Рух
14
13:20
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Ингулец
14
11:25
10
16
Мариуполь
16
18:38
7
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