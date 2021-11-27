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СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

Любителька верхової їзди обскакала всіх біатлоністок

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
27 листопада, 14:56
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Чеська біатлоністка Маркета Давідова виграла перші перегони Кубка світу. Найкращою з України стала Валя Семеренко
Маркета біжить до першої нагороди в сезоні
Маркета біжить до першої нагороди в сезоні / Фото: REUTERS

У шведському Естерсунді стартував біатлонний сезон. Відкрили його жіночі індивідуальні перегони на 15 км.

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Головна особливість гонки – за кожен промах біатлоністка отримує хвилину штрафу. Тут неможливо відіграти ходом свою неточну стрілянину.

А мажуть в Естерсунді часто через рвучкий вітер. Просто ідеально впоралася з ним чеська біатлоністка Маркета Давидова, хобі у якої верхова їзда. Вона зуміла закрити всі цілі на чотирьох рубежах – і стала першою переможницею сезону!

Якби, припустимо, Юлія Джима так само стріляла, то бути їй на п'єдесталі. Але українка допустила три промахи, які відкинули її до третього десятка.

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А майстер-клас молодому поколінню дала Валя Семеренко, яка у свої 35 років була найкращою серед українських біатлоністок.

Результати індивідуальних перегонів

1. Маркета Давидова (Чехія) – 42.43,5 (0+0+0+0)
2. Ліза Тереза Хаузер (Австрія) – +1.17,7 (0+0+0+1)
3. Деніз Герман (Німеччина) – +1.23,0 (0+1+0+0)
...
17. Валя Семеренко (Україна) – +3.11,4 (0+0+0+1)
22. Юлія Джима (Україна) – +3.27,6 (2+0+0+1)
71. Анастасія Меркушина (Україна) – +6.06,2 (2+1+0+0)
107. Катерина Бех (Україна) – +9.47,7 (2+1+3+1)

Ірина Петренко (Варвинець) не стартувала через хворобу.

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4
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15
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31
5
Зоря
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29
6
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15:13
23
7
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15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Львів
16
12:23
16
11
Колос
15
10:22
15
12
Рух
14
13:20
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
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