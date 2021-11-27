Любителька верхової їзди обскакала всіх біатлоністок

Чеська біатлоністка Маркета Давідова виграла перші перегони Кубка світу. Найкращою з України стала Валя Семеренко

Маркета біжить до першої нагороди в сезоні / Фото: REUTERS

У шведському Естерсунді стартував біатлонний сезон. Відкрили його жіночі індивідуальні перегони на 15 км.

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Головна особливість гонки – за кожен промах біатлоністка отримує хвилину штрафу. Тут неможливо відіграти ходом свою неточну стрілянину.

А мажуть в Естерсунді часто через рвучкий вітер. Просто ідеально впоралася з ним чеська біатлоністка Маркета Давидова, хобі у якої верхова їзда. Вона зуміла закрити всі цілі на чотирьох рубежах – і стала першою переможницею сезону!

Якби, припустимо, Юлія Джима так само стріляла, то бути їй на п'єдесталі. Але українка допустила три промахи, які відкинули її до третього десятка.

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А майстер-клас молодому поколінню дала Валя Семеренко, яка у свої 35 років була найкращою серед українських біатлоністок.

Результати індивідуальних перегонів



1. Маркета Давидова (Чехія) – 42.43,5 (0+0+0+0)

2. Ліза Тереза Хаузер (Австрія) – +1.17,7 (0+0+0+1)

3. Деніз Герман (Німеччина) – +1.23,0 (0+1+0+0)

...

17. Валя Семеренко (Україна) – +3.11,4 (0+0+0+1)

22. Юлія Джима (Україна) – +3.27,6 (2+0+0+1)

71. Анастасія Меркушина (Україна) – +6.06,2 (2+1+0+0)

107. Катерина Бех (Україна) – +9.47,7 (2+1+3+1)

Ірина Петренко (Варвинець) не стартувала через хворобу.

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