Недоторканні! Дві українські біатлоністки точно поїдуть на Олімпіаду

Олімпійські чемпіонки Сочі-2014 Юлія Джима та Олена Підгрушна ще до старту сезону забронювали собі місце на Іграх у Пекіні

Юлія Джима і Олена Підгрушна / Фото: biathlon.com.ua

Україна отримала квоту у п'ять біатлоністок на зимові Олімпійські ігри у Пекіні. Два місця точно вже зайняті. У Пекін-2022 поїдуть Юлія Джима та Олена Підгрушна.

Раніше наша команда показала у якій формі виступатиме в олімпійському сезоні.

Реклама

Хто займе три квоти, що залишилися, тренерський штаб вирішить після етапу Кубка світу в Рупольдингу, який відбудеться 10-16 січня.

Читайте також: На це боляче дивитись. Українська біатлоністка спотворила собі обличчя

Про це розповів старший тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець.

Реклама

"На цей момент у нас дві дівчини вже готуються до Олімпіади – це Олена та Юля, і ми не хочемо чинити на них додатковий тиск ні фізичний, ні моральний. Юля – лідер команди останніх двох сезонів, а Олена нам потрібна як фінішер естафети, оскільки на останній етап у нас поки що немає гідної зміни. А за три місця, що залишилися, дівчата боротимуться. І зі свого боку можу пообіцяти, що ми оберемо найкращих", – заявив Велепець в інтерв'ю biathlon.com.ua.

Олена Підгрушна

Юлія Джима / Фото: Getty Images

Зазначимо, що Кубок світу з біатлону стартує 27 листопада у шведському Естерсунді. А головною подією сезону стане Олімпіада-2022 у Пекіні – біатлонні гонки ОІ пройдуть з 5 по 19 лютого.