16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
16 листопада 21:45
Фінляндія --
Франція --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Боснія - Україна: онлайн Боснія - Україна: онлайн 💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

Просто "Супутник" у них не тієї системи. Російським біатлоністом доведеться складати ПЛР-тести

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
16 листопада, 14:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Міжнародна спілка біатлоністів (IBU) провела засідання, на якому обговорювався антикоронавірусний протокол на сезон-2021/22
Російські біатлоністи змушені будуть складати ПЛР-тести
Російські біатлоністи змушені будуть складати ПЛР-тести / Фото: Колаж: Сьогодні

Для участі у змаганнях під егідою IBU, ПЛР-тести повинні будуть складати всі спортсмени, які не щеплені або нещодавно не перехворіли, повідомляє biathlonworld. Ці ж вимоги стосуватимуться тренерів та персоналу команд.

Читайте також: Всі в зборі. Чотири олімпійські чемпіонки увійшли до складу України на Кубок світу з біатлону

Реклама

У випадку, якщо учасники змагань щеплені вакцинами, які не схвалені в країні-господарці турніру, вони також повинні будуть здати ПЛР-тест.

Як відомо, біатлоністи збірної Росії щеплені російською вакциною "Супутник-V", яка не визнається країнами Європейського Союзу. Тому їм доведеться додатково проходити неприємну процедуру.

Реклама

Крім того, спортсмени повинні дотриматися всіх правил при в'їзді в країну-господарку змагань. Наприклад, проходження карантину для невакцинованих.

Нагадаємо, що зі схожими проблемами зіткнувся екс-тренер київського Динамо Юрій Сьомін. Російський фахівець вирішив відвідати в Італії матч Аталанта – Лаціо, але його не пустили на стадіон, оскільки що він був щеплений горезвісним "Супутником-V".

Реклама

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Бій місяця
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
11 груд.
23:59
Річард Коммі
Річард Коммі

П1

1.14

Х

26.0

П2

5.50
Прогноз на бій
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
14
9:22
10
14
Інгулець
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Маріуполь
14
17:32
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 19 листопада
19:30
Дивись на:
Субота, 20 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти