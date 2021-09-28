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"Чекаємо указу про громадянство": Україна забрала у Росії красуню-біатлоністку

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
28 вересня, 15:30
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22-річна Дар'я Сидорова ось-ось отримає українське громадянство, але на Олімпіаді-2022 за нашу країну ще не виступатиме
Дар'я Сидорова
Дар'я Сидорова / Фото: Instagram

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак повідомив, що росіянка Дар'я Сидорова приймає українське громадянство, але на Іграх-2022 у Пекіні за нашу країну ще не виступатиме.

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"Ми зараз чекаємо указу президента про її громадянство. Щойно буде указ і вона отримає паспорт, вона вступить до Київського державного університету і, сподіваюся, буде виступати на Універсіаді в грудні цього року, – наводить слова Бринзака Суспільне. – Дар'я буде поступово адаптуватися в Україні, намагатиметься потрапити до команди вже в наступному році для підготовки до нового олімпійського циклу".

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Володимир Бринзак
Володимир Бринзак / Фото: biathlon.com.ua

"Я бачу в ній перспективи. Вона дуже добре біжить. Молода спортсменка з потенціалом. Гадаю, вона нам допоможе", – додав Бринзак.

22-річна Сидорова народилася в Тюмені. Найкращим її результатом на міжнародних стартах є 13-й рядок у спринті на юніорському Кубку IBU в сезоні 2019/2020.

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У травні вона почала тренуватися разом з основною жіночою збірною України.

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