"Чекаємо указу про громадянство": Україна забрала у Росії красуню-біатлоністку

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак повідомив, що росіянка Дар'я Сидорова приймає українське громадянство, але на Іграх-2022 у Пекіні за нашу країну ще не виступатиме.
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"Ми зараз чекаємо указу президента про її громадянство. Щойно буде указ і вона отримає паспорт, вона вступить до Київського державного університету і, сподіваюся, буде виступати на Універсіаді в грудні цього року, – наводить слова Бринзака Суспільне. – Дар'я буде поступово адаптуватися в Україні, намагатиметься потрапити до команди вже в наступному році для підготовки до нового олімпійського циклу".
"Я бачу в ній перспективи. Вона дуже добре біжить. Молода спортсменка з потенціалом. Гадаю, вона нам допоможе", – додав Бринзак.
22-річна Сидорова народилася в Тюмені. Найкращим її результатом на міжнародних стартах є 13-й рядок у спринті на юніорському Кубку IBU в сезоні 2019/2020.
У травні вона почала тренуватися разом з основною жіночою збірною України.
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