Українська біатлоністка виграла срібло чемпіонату світу

Біатлон – це не тільки зимовий вид спорту. Тут навіть влітку проходять чемпіонати світу. Спортсмени тільки змінюють лижі на лижеролери.
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Сьогодні в чеському Нове Мєсто українка Юлія Джима виграла срібну медаль літнього чемпіонату світу з біатлону. Наша спортсменка фінішувала другою в суперспринті.
До останніх метрів дистанції Юля боролася за золото з чешкою Маркетою Давидовою, але поступилася тій ходом.
Результати суперспринту
1. Маркета Давидова (Чехія) – 20.55,4 (1+0+1+1)
2. Юлія Джима (Україна) – +1,2 (0+0+1+1)
3. Ірина Казакевич (Росія) – +9,5 (0+0+2+3)
...
18. Дар'я Блашко (Україна) – +1.05,8 (0+2+0+2)
25. Олена Білосюк (Україна) – +1.50,9 (1+1+1+2)
26. Ольга Абрамова (Україна) – +1.52,3 (1+0+1+1)
29. Анна Кривонос (Україна) – +2.31,6 (2+1+3+2)