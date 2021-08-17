Це підстава: Підручний здер ногу через найкращого біатлоніста світу

Український біатлоніст розповів про неприємний інцидент, який стався під час шоу-гонки у Вісбадені

Дмитро Підручний / Фото: Facebook

На нещодавній шоу-гонці у Вісбадені норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо зробив неприємний сюрприз іншим учасникам гонки, через який постраждали кілька спортсменів, в тому числі Дмитро Підручний.

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На останньому колі норвежець розлив на трасу воду, і тим самим завадив українцеві втрутитися в боротьбу за призове місце. Про цей інцидент чемпіон світу 2019 року розповів biathlon.com.ua.

"Дуже прикре падіння і досить несподіване. Як наслідок, втратив дорогоцінні секунди, збив свій ритм. Можливо, якби попереду не впав Реєс, то я б теж не впав, але мені вже не було куди діватися.

А він, наскільки я знаю, впав через те, що Йоганнес Бьо розлив воду, а розливати воду на повороті, коли всі їдуть на ролерах з гумовими колесами – мабуть, не найкраще рішення. Інші спортсмени, які їхали позаду нас, теж говорили, що ледь встояли на цьому повороті.

Здер ногу, не сильно, але дискомфорт відчувається. До того ж, забив трохи руку, тому присутні больові відчуття. Сподіваюся, через кілька днів вони пройдуть", – поділився з biathlon.com.ua Підручний.

Дмитро Підручний вперше взяв участь у шоу-гонці City Biathlon

Ми повідомляли, що у чоловічій шоу-гонці City Biathlon у Вісбадені Дмитро Підручний посів п'яте місце. Український спортсмен реально претендував на призове місце, але в результаті падіння після останнього стрільбища не потрапив у ТОП-3. А гонку виграв якраз норвежець Йоганнес Бьо.

Йоханнес и Тарьєй Бьо

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Нагадаємо, гонка у Вісбадені є першим неофіційним міжнародним стартом літнього біатлонного сезону.

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