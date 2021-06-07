Підгрушна: Біатлонна база забудована уздовж і поперек. Землю роздали суддям і прокурорам

За словами знаменитої української біатлоністки, база в Підгородному Тернопільської області продовжить існувати хіба що на пташиних правах

Олена Підгрушна / Фото: Getty Images

Олімпійська чемпіонка-2014 з біатлону Олена Підгрушна, яка після заміжжя змінила прізвище на Білосюк, розповіла про невтішну долю біатлонної бази в Підгородному Тернопільської області.

"Можливо, база буде ще якось існувати на пташиних правах, але вона там вже забудована уздовж і поперек будинками. Офіційно вони ніби як будинки під садівництво, тому що житлові будинки не можуть бути побудовані в радіусі 1,5 км від стрільбища. Але ж там немає навіть ста метрів"

Фото – golos.te.ua, te.20minut.ua

"Буде як в Буковелі: діти тренуються і стріляють, а люди знімають відео, мовляв, ці придурки по нас стріляють"

"Хотілося б зберегти те, що є, залишити це для дитячих тренувань. Але якщо там асфальт побитий, трактори заїжджають, то просто вже руки опускаються"

Олена Підгрушна / Фото: biathlon.com.ua

"Ми вчасно не відстежили момент, як один з губернаторів цю землю розділив і роздав прокурорам і суддям. Вони так цю схему провернули з перепродажем і кадастровими номерами, що довести це все нереально", – сказала Підгрушна каналу Сила спорту

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