За збірну України більше не буде вступати Підгрушна

Титулована українська біатлоністка вдруге вийшла заміж і на цей раз змінила прізвище. Зараз вона працює над тим, щоб Білосюк була швидше за Підгрушну

Олена Підгрушна змінила прізвище / Фото: AFP

Українська біатлоністка Олена Підгрушна розповіла, що більше не буде виступати за національну команду під своїм прізвищем. Олімпійська чемпіонка Сочі-2014 вийшла заміж і змінила прізвище – в наступному сезоні вона буде змагатися під ім'ям Олена Білосюк.

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"Щоб досягати успіху потрібно вчитись, розвиватись, змінюватись. Інколи досить маленьких змін, а інколи варто зважитись і на кардинальні зміни. Я постійно займаюсь самовдосконаленням, та і в моєму житті настав час кардинальних змін! Тому, одружившись, я змінила прізвище. У сезоні 2021/2022 у протоколах буде не Підгрушна, а Білосюк. І зараз ми працюємо над тим, щоб Білосюк була швидшою за Підгрушну", – написала Олена в Instagram.

Цікаво, що після першого шлюбу з ексмером Івано-Франківська Олексієм Кайдою Підгрушна не міняла прізвище. Вони прожили в шлюбі три роки і розлучилися в 2016-му.

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