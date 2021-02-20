Чому Підгрушна програла "срібло" естафети на останніх метрах і хто її матюкав

Капітан збірної України з біатлону Олена Підгрушна поділилася емоціями після третього місця в жіночій естафеті на чемпіонаті світу-2021в Поклюці. Відзначимо, що Олена на останньому колі вийшла навіть на друге місце, але буквально на фінішній прямій у боротьбі поступилася ним німкені Францисці Пройсс.

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Збірна України з біатлону на ЧС-2021 / Фото: Reuters

"Сьогодні було приємно спостерігати за кожним етапом. Вірила і боролася до останнього, просто рада, що нарешті-то не 4-е місце, нарешті доїхали. Звичайно, шкода, що моїх сил не вистачило на останні 300 метрів, Франциска обійшла мене буквально на фінішній прямій, хоча до цього на підйомах я її обходила. Значить, будемо готуватися далі", – сказала Підгрушна в ефірі UA:Перший.

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Біатлоністка подякувала всім – сервіс-бригаді, медикам, тренерам: "Дійсно відчувалася підтримка протягом всього останнього кола. Навіть інші країни вболівали, подкрикували. Спасибі всім уболівальникам, які критикували і матюкали нас, але багато хто вірив і підтримували. Я чула всіх. Напевно і Україну тут було чутно".

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Нагадаємо, що в двох змішаних естафетах в Поклюці Україна зайняла 4 місце. Завтра, 21 лютого, чемпіонат світу-2021 закриють мас-старти.

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