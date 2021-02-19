Вже 5 місяців в ізоляції через коронавірус! Легенду спорту закрили в китайському готелі

Легенда біатлону, 8-разовий олімпійський чемпіон Уле-Айнар Бьорндален знаходиться в ізоляції протягом п'яти місяців. Норвежець після завершення кар'єри працює зі збірною Китаю і розповів про тривалий жорсткий карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу. Раніше ми писали, що господарі Олімпіади ігнорують чемпіонат світу з біатлону.
За словами Бьорндалена, вийти зі свого готелю він може тільки на тренування.
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"Найдовший і найбільш непростий тренувальний збір у моєму житті. Він триває вже п'ять місяців, і не думаю, що закінчиться раніше квітня. Ізоляція – всього лише даність, хоч і не дуже приємна. Готельний номер, у якому ми живемо, не такий малий, площа становить близько 45 квадратних метрів, все цілком комфортно, щоб не відчувати побутових незручностей. Але вийти з готелю ми можемо тільки на тренування", – цитує Уле-Айнара RT російською.
Раніше Бьорндален заявив, що його телефон прослуховували в декількох країнах. Норвежець поскаржився на невідомих недоброзичливців.
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