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Вже 5 місяців в ізоляції через коронавірус! Легенду спорту закрили в китайському готелі

19 лютого, 11:50

Олена Павлова Олена Павлова

Бьорндален керує збором біатлоністів, вибираючись з готелю тільки на тренування

Легенда біатлону, 8-разовий олімпійський чемпіон Уле-Айнар Бьорндален знаходиться в ізоляції протягом п'яти місяців. Норвежець після завершення кар'єри працює зі збірною Китаю і розповів про тривалий жорсткий карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу. Раніше ми писали, що господарі Олімпіади ігнорують чемпіонат світу з біатлону.

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За словами Бьорндалена, вийти зі свого готелю він може тільки на тренування.

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"Найдовший і найбільш непростий тренувальний збір у моєму житті. Він триває вже п'ять місяців, і не думаю, що закінчиться раніше квітня. Ізоляція – всього лише даність, хоч і не дуже приємна. Готельний номер, у якому ми живемо, не такий малий, площа становить близько 45 квадратних метрів, все цілком комфортно, щоб не відчувати побутових незручностей. Але вийти з готелю ми можемо тільки на тренування", – цитує Уле-Айнара RT російською.

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Раніше Бьорндален заявив, що його телефон прослуховували в декількох країнах. Норвежець поскаржився на невідомих недоброзичливців.

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тренер карантин ізоляція Уле-Айнар Бьорндален коронавірус збірна Китаю біатлоніст
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