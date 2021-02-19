Дружина Підручного потролила біатлоніста: "Це не останній чемпіонат, який ти протринькав"

Два змагальних дні залишилося провести на світовому форумі в Словенії. У п'ятницю біатлоністи здобули вихідний, а завтра проведуть дві естафетні гонки – і у чоловіків, і у жінок. Сьогодні Україна назвала склад на естафети чемпіонату світу.

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Поки що нинішній турнір не найкращим чином складається для досвідченого Дмитра Підручного. Вище 23-го місця в особистих гонках він не піднімався, але не думає опускати руки. В ефірі "Суспільного" тернополянин розповів про психологічні проблеми й спілкування з дружиною:

"Шкода, що у нас немає психолога. Часто цю роль на себе беруть рідні. Звичайно, і лікар, і масажист, і тренери теж вислуховують наші емоції, радять і допомагають в цьому плані. До невдач я ставлюся так, що якщо не вийшло, – значить не вийшло. Як казала моя дружина: "Це не останній чемпіонат світу, який ти профукав". Жартую. Вона не зі зла говорила, а хотіла мене налаштувати. Мовляв, це не останні гонки і не останній чемпіонат. Іноді виходить, іноді – ні. Ми не роботи, щоб запрограмувати себе. Є емоції, бувають спади в фізичній та стрілецькій формі. Звичайно, шкода, що фізичний стан – на високому рівні, а стрілецький провалюється. Але працюємо далі, нічого ще не завершено".

Чоловіча естафета стартує в суботу о 12:15, жіноча – о 16:00. У неділю в Поклюці пройдуть гонки з масовим стартом.

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Згадаймо, як Діма впав на чемпіонаті світу 2020 року:

Дмитро Підручний впав на чемпіонаті світу 2020 у спринті

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