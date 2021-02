Браво, Україно! Наші біатлоністки виграли "бронзу" чемпіонату світу

Естафета – це улюблена дисципліна наших біатлоністок. Саме тут ми брали золоті медалі на Олімпійських іграх і не раз піднімалися на п'єдестал чемпіонату світу. Є і медаль ЧС-2021. "Бронза"!

Наша команда у ході гонки нарощувала темп. Анастастія Меркушина втрималася в групі лідерів на першому етапі. Юлія Джима передавала естафету третьою!

Дар'я Блашко просто шикарно стріляла і зі стійки пішла першою!

Great performance by Darya Blashko who doesn & # 39; t require a spare round and the Ukrainian team takes the lead after the third standing shooting – ahead of Belarus and Norway! https://t.co/Z1cUg2llYh | # pokljuka2021 pic.twitter.com/NXtixpoDIj