Браво, Україно! Наші біатлоністки виграли "бронзу" чемпіонату світу

Естафета – це улюблена дисципліна наших біатлоністок. Саме тут ми брали золоті медалі на Олімпійських іграх і не раз піднімалися на п'єдестал чемпіонату світу. Є і медаль ЧС-2021. "Бронза"!

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Наша команда у ході гонки нарощувала темп. Анастастія Меркушина втрималася в групі лідерів на першому етапі. Юлія Джима передавала естафету третьою!

Дар'я Блашко просто шикарно стріляла і зі стійки пішла першою!

Great performance by Darya Blashko who doesn & # 39; t require a spare round and the Ukrainian team takes the lead after the third standing shooting – ahead of Belarus and Norway! https://t.co/Z1cUg2llYh | # pokljuka2021 pic.twitter.com/NXtixpoDIj - IBU World Cup (@IBU_WC) February 20, 2021

На жаль, нашій біатлоністці не вистачило швидкості. На передачу вона прийшла четвертою після Норвегії, Білорусі та Польщі. Відставання 23,2 секунди.

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На останньому етапі за Україну бігла мегадосвідчена Олена Підгрушна. Стрільбу лежачи в умовах вітру Олена пройшла холоднокровно і пішла на дистанцію першою. Стійка – два додаткові патрони і третє місце.

Олена до останнього боролася за "срібло" з німкенею Франціскою Пройс, не вистачило зовсім трохи.

Результати естафети:

1. Норвегія – 1:10.39,0 (0+11)

2. Німеччина – +8,8 (0+5)

3. Україна – +9,2 (0+7)

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