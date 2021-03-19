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Її ніхто не зупинить! Білява ракета виграла 7-й поспіль спринт в біатлоні

19 березня, 15:23

Олена Павлова Олена Павлова

Краща з українок виявилася в четвертому десятку

Сьогодні в шведському Естерсунді стартував останній, 10-й, етап Кубка світу з біатлону. У березні в Нове-Мєсто жіночий спринт приніс срібну медаль українці Юлії Джимі, проте коротка гонка в Скандинавії киянці не вдалася – два промахи і тільки 41 місце.

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Кращою з українок виявилася Олена Підгрушна, яка з прикрим промахом на лежці фінішувала 35-ю. А "золото" знову виграла дострокова переможниця загального заліку норвежка Тіріл Екхофф. Навіть з одним колом штрафу вона була швидше за італійку Доротею Вірер і продовжила рекордну серію перемог у спринтах до семи гонок поспіль.

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Завдяки ідеальній стрільбі на третю сходинку п'єдесталу піднялася ще одна норвежка Інгрід Тандревольд. Відзначимо, що в цій гонці дебютувала на Кубку світу з біатлону олімпійська чемпіонка Пхенчхана-2018 в лижних гонках Стіна Нільссон і виступила непогано – 27-річна шведка з одним промахом посіла 26 місце.

Тірілл Екхофф і Інгрід Тандревольд
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Тірілл Екхофф і Інгрід Тандревольд / Фото: Reuters

Спринт. жінки
1. Тіріл Екхофф (Норвегія, 0 + 1) 18.44,6
2. Доротея Вірер (Італія, 0 + 0) +2,5
3. Інгрід Тандреволд (Норвегія, 0 + 0) +6,7
... 35. Олена Підгрушна (1 + 0) +1.09,3
41. Юлія Джима (1 + 1) +1.19,2
44. Валя Семеренко (0 + 1) +1.22,6
54. Дар'я Блашко (1 + 1) +1.36,6
78. Анастасія Меркушина (2 + 1) +2.21,6

О 16:30 в Естерсунді стартує чоловіча гонка. А ми писали, де дивитися спринти на Кубку світу в п'ятницю.

Раніше знаменитий олімпійський чемпіон і ворог Росії Пайффер завершив кар'єру достроково.

Відео: Сьогодні

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спринт Кубок світу з біатлону Олена Підгрушна збірна України з біатлону Тіріл Екхоф Доротея Вірер Естерсунд Стіна Нільссон
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