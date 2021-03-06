Є медаль Кубка світу! Юлія Джима піднялася на п'єдестал в Чехії

Ще одну нагороду завоювала збірна України на етапах Кубка світу з біатлону. Киянка Юлія Джима показала другий результат у спринтерській гонці в чеському Нове-Мєсто. Наша спортсменка закрила всі 10 мішеней і продемонструвала відмінну швидкість на дистанції 7,5 км.

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Випередити Джиму змогла лише норвежка Тіріл Екгофф. Лідер загального заліку Кубка світу навіть дозволила собі зробити один промах, але виграла у Юлії 9,3 секунди. У нашої олімпійської чемпіонки-2014 це "срібло" – друге особисте в сезоні 2020/2021. Раніше вона ставала другою в індивідуальній гонці на січневому етапі Кубка світу в італійському Антгольці.

Юлія Джима / Фото: Reuters

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Бронзова нагорода дісталася італійці Лізі Віттоцці, котра відстала від Джими на 5,7 сек. Інші наші дівчата показали такі результати: Дарина Блашко – 16-й (1 промах, +45,5 сек.), Анастасія Меркушина – 22-й (1, +1.05,9), Олена Підгрушна – 34-й (3, +1.29,2), Валентина Семеренко – 40-й (2, +1.45,8). Всього на дистанцію вийшли 106 біатлоністок.

У четвер Україну дискваліфікували в жіночій естафеті, але потім повернули на четверте місце.

Згадаймо, як українок нагороджували медалями чемпіонату світу:

Нагородження жіночої збірної України з біатлону Відео: Instagram

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