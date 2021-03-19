Останні гонки в біатлоні! Де і коли дивитися спринти на Кубку світу в п'ятницю

У двох гонках в Швеції на старт вийдуть 10 представників України

19 березня в Швеції стартує останній етап Кубка світу з біатлону в цьому сезоні. Сьогодні чоловіки і жінки пробіжать в Естерсунді спринти, де Україна вже мала медаль в цьому сезоні. Жіноча гонка розпочнеться об 13:30, чоловіча – о 16:30. Раніше знаменитий олімпійський чемпіон і ворог Росії Пайффер завершив кар'єру достроково.

Реклама

Де дивитись. На українському телебаченні гонку покаже UA:Перший. Також будуть прямі трансляції на каналах "Євроспорт", "Матч ТВ" і "Білорусь 5". Планується відео на сайті IBU і UA:Біатлон.

Читайте також: У закритому на карантин Буковелі проведуть чемпіонат з біатлону: як таке можливо

Хто представить Україну. Високі результати в двох спринтах в чеському Нове-Мєсто показала Юлія Джима – п'яте місце і "срібло". Тому сьогодні розрахунок в нашій команді передусім на неї. Хоча і Підгрушна з Блашко при чистій стрільбі можуть скласти конкуренцію. А у чоловіків медальні надії покладаємо на Підручного і Приму.

Реклама Юлія Джима / Фото: IBU

Спринт. Жінки (13:30)

8. Юлія Джима

26. Дар'я Блашко

47. Олена Підгрушна

87. Валя Семеренко

90. Анастасія Меркушина

Спринт. Чоловіки (16:30)

2. Дмитро Підручний

14. Артем Прима

59. Богдан Цимбал

61. Антон Дудченко

90. Артем Тищенко

Хто фаворит. У жінок букмекери ставлять на дострокову володарку Кубка світу норвежку Тіріл Екгофф – коефіцієнт на її виграш 2.20. На перемогу Джими показник 30.00. У чоловіків "золото" віддають лідеру загального заліку у чоловіків Йоганнесу Бо – 2.60, однак в боротьбі за Великий кришталевий глобус йому наступає на п'яти Стурла Лагрейд – 6.00. Потенціал Підручного оцінюється як 126.00.

Реклама

Раніше в Нове-Мєсто за штраф Україна отримала квітив змішаній естафеті.

Дивіться, як медаль Кубка світу вигравала Юлія Джима

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама