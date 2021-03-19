Останні гонки в біатлоні! Де і коли дивитися спринти на Кубку світу в п'ятницю

19 березня в Швеції стартує останній етап Кубка світу з біатлону в цьому сезоні. Сьогодні чоловіки і жінки пробіжать в Естерсунді спринти, де Україна вже мала медаль в цьому сезоні. Жіноча гонка розпочнеться об 13:30, чоловіча – о 16:30. Раніше знаменитий олімпійський чемпіон і ворог Росії Пайффер завершив кар'єру достроково.
Де дивитись. На українському телебаченні гонку покаже UA:Перший. Також будуть прямі трансляції на каналах "Євроспорт", "Матч ТВ" і "Білорусь 5". Планується відео на сайті IBU і UA:Біатлон.
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Хто представить Україну. Високі результати в двох спринтах в чеському Нове-Мєсто показала Юлія Джима – п'яте місце і "срібло". Тому сьогодні розрахунок в нашій команді передусім на неї. Хоча і Підгрушна з Блашко при чистій стрільбі можуть скласти конкуренцію. А у чоловіків медальні надії покладаємо на Підручного і Приму.
Спринт. Жінки (13:30)
8. Юлія Джима
26. Дар'я Блашко
47. Олена Підгрушна
87. Валя Семеренко
90. Анастасія Меркушина
Спринт. Чоловіки (16:30)
2. Дмитро Підручний
14. Артем Прима
59. Богдан Цимбал
61. Антон Дудченко
90. Артем Тищенко
Хто фаворит. У жінок букмекери ставлять на дострокову володарку Кубка світу норвежку Тіріл Екгофф – коефіцієнт на її виграш 2.20. На перемогу Джими показник 30.00. У чоловіків "золото" віддають лідеру загального заліку у чоловіків Йоганнесу Бо – 2.60, однак в боротьбі за Великий кришталевий глобус йому наступає на п'яти Стурла Лагрейд – 6.00. Потенціал Підручного оцінюється як 126.00.
Раніше в Нове-Мєсто за штраф Україна отримала квітив змішаній естафеті.
Дивіться, як медаль Кубка світу вигравала Юлія Джима
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