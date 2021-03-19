Русский
$ 27,68
32,98
  1. Спорт
  2. Новини біатлону

Останні гонки в біатлоні! Де і коли дивитися спринти на Кубку світу в п'ятницю

19 березня, 10:21

Олена Павлова Олена Павлова

У двох гонках в Швеції на старт вийдуть 10 представників України

19 березня в Швеції стартує останній етап Кубка світу з біатлону в цьому сезоні. Сьогодні чоловіки і жінки пробіжать в Естерсунді спринти, де Україна вже мала медаль в цьому сезоні. Жіноча гонка розпочнеться об 13:30, чоловіча – о 16:30. Раніше знаменитий олімпійський чемпіон і ворог Росії Пайффер завершив кар'єру достроково.

Реклама

Де дивитись. На українському телебаченні гонку покаже UA:Перший. Також будуть прямі трансляції на каналах "Євроспорт", "Матч ТВ" і "Білорусь 5". Планується відео на сайті IBU і UA:Біатлон.

Читайте також: У закритому на карантин Буковелі проведуть чемпіонат з біатлону: як таке можливо

Хто представить Україну. Високі результати в двох спринтах в чеському Нове-Мєсто показала Юлія Джима – п'яте місце і "срібло". Тому сьогодні розрахунок в нашій команді передусім на неї. Хоча і Підгрушна з Блашко при чистій стрільбі можуть скласти конкуренцію. А у чоловіків медальні надії покладаємо на Підручного і Приму.

Юлія Джима
Реклама

Юлія Джима / Фото: IBU

Спринт. Жінки (13:30)
8. Юлія Джима
26. Дар'я Блашко
47. Олена Підгрушна
87. Валя Семеренко
90. Анастасія Меркушина

Спринт. Чоловіки (16:30)
2. Дмитро Підручний
14. Артем Прима
59. Богдан Цимбал
61. Антон Дудченко
90. Артем Тищенко

Хто фаворит. У жінок букмекери ставлять на дострокову володарку Кубка світу норвежку Тіріл Екгофф – коефіцієнт на її виграш 2.20. На перемогу Джими показник 30.00. У чоловіків "золото" віддають лідеру загального заліку у чоловіків Йоганнесу Бо – 2.60, однак в боротьбі за Великий кришталевий глобус йому наступає на п'яти Стурла Лагрейд – 6.00. Потенціал Підручного оцінюється як 126.00.

Реклама

Раніше в Нове-Мєсто за штраф Україна отримала квітив змішаній естафеті.

Дивіться, як медаль Кубка світу вигравала Юлія Джима

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

де подивитись спринт Кубок світу з біатлону збірна України з біатлону Естерсунд
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У закритому на карантин Буковелі проведуть чемпіонат з біатлону: як таке можливо
У закритому на карантин Буковелі проведуть чемпіонат з біатлону: як таке можливоБіатлон
Де і в скільки дивитися естафети біатлону 14 березня
Де і в скільки дивитися естафети біатлону 14 березняБіатлон
Знаменитий олімпійський чемпіон і ворог Росії завершив кар'єру достроково
Знаменитий олімпійський чемпіон і ворог Росії завершив кар'єру достроковоБіатлон
Де і коли дивитися переслідування на Кубку світу з біатлону в суботу
Де і коли дивитися переслідування на Кубку світу з біатлону в суботуБіатлон
"Просто жах!" Біатлоніста мало не вбила світлова мачта на Кубку світу (відео)Біатлон
Український біатлоніст знявся з переслідування в день гонки: що сталося
Український біатлоніст знявся з переслідування в день гонки: що сталосяБіатлон

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти