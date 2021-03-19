Ее никто не остановит! Белокурая ракета выиграла 7-й кряду спринт в биатлоне

Сегодня в шведском Эстерсунде стартовал последний, 10-й, этап Кубка мира по биатлону. В марте в Нове-Место женский спринт принес серебряную медаль украинке Юлии Джиме, однако коротка гонка в Скандинавии киевлянке не удалась – два промаха и только 41 место.

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Лучшей из украинок оказалась Елена Пидгрушная, которая с досадным промахом на лежке финишировала 35-й. А "золото" снова выиграла досрочная победительница общего зачета норвежка Тирил Экхофф. Даже с одним кругом штрафа она была быстрее итальянки Доротеи Вирер и продлила рекордную серию побед в спринтах до семи гонок кряду.

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Благодаря идеальной стрельбе на третью ступень пьедестала поднялась еще одна норвежка Ингрид Тандревольд. Отметим, что в этой гонке дебютировала на Кубке мира по биатлону олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в лыжных гонках Стина Нильссон и выступила неплохо – 27-летняя шведка с одним промахом заняла 26 место.

Реклама Тирилл Экхофф и Ингрид Тандревольд / Фото: Reuters

Спринт. Женщины

1. Тирил Экхофф (Норвегия, 0+1) 18.44,6

2. Доротея Вирер (Италия, 0+0) +2,5

3. Ингрид Тандреволд (Норвегия, 0+0) +6,7

...35. Елена Пидгрушная (1+0) +1.09,3

41. Юлия Джима (1+1) +1.19,2

44. Валя Семеренко (0+1) +1.22,6

54. Дарья Блашко (1+1) +1.36,6

78. Анастасия Меркушина (2+1) +2.21,6

В 16:30 в Эстерсунде стартует мужская гонка. А мы писали, где смотреть спринты на Кубке мира в пятницу.

Ранее знаменитый олимпийский чемпион и враг России Пайффер завершил карьеру досрочно.

Видео: Сегодня

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