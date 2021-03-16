У закритому на карантин Буковелі проведуть чемпіонат з біатлону: як таке можливо

Чемпіонат України з біатлону відбудеться в кінці березня в Буковелі, незважаючи на закриття гірськолижного курорту на карантин. Про змагання в Карпатах розповів директор Державного центру олімпійської підготовки з біатлону В'ячеслав Деркач.

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"100% чемпіонат буде в Буковелі. На сьогоднішній день немає законодавчих перешкод, щоб не провести його там. По-перше, він внесений в єдиний календарний план, це дозволено постановою Кабінету міністрів. По-друге, ми виконуємо всі норми: проведення заходів без глядачів, тести повинні бути. Тим більше, що у нас окремий стадіон – окреме місце проведення заходу", – розповів Деркач Суспільному

Біатлон в Буковелі / Фото: biathlon.com.ua

"Єдине – Буковель в "червоній" зоні. Потрібно узгодити щодо транспорту, який буде возити спортсменів з готелю на стадіон. Не пізніше, ніж за два дні до проведення. Всі спортсмени будуть проживати в одному готелі за 30 км від комплексу", – додав функціонер

Як зазначає Декач, на турнір в Україну з радістю приїхали б і багато біатлоністів з інших країн, але нікому не хочеться при поверненні додому відбувати 10-14 днів карантину.

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Чемпіонат України з біатлону запланований на 24-27 березня. Раніше ми писали, що в новому біатлонному комплексі в Буковелі зламалися мішені- стріляють по паперу.

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