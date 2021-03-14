Русский
$ 27,75
33,17
  1. Спорт
  2. Новини біатлону

Україна стріляла мимо, але потрапила в десятку: підсумки одиночного міксту

14 березня, 15:35

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Виграла гонку команда Швеції

Сьогодні на етапі Кубка світу з біатлону в Нове Мєсто пройшла одиночна змішана естафета. До речі, там на днях біатлоніста мало не вбила світлова щогла.

Реклама

Українцю представляли Анастасія Меркушина та Богдан Цимбал. На жаль, наші стартували за здравіє, а закінчили... Закінчили в топ-10. Хоча могли замахнутися на більше. Йшли в групі лідерів, але штрафне коло Цимбала відкинуло нашу команду далеко від призових місць.

"Золото" на останніх метрах дистанції вирвала Швеція. Самуельссон потужним спуртом обійшов Легрейда. Несподіванкою стало третє місце збірної США.

Читайте також: "Просто жах!" Плакат зі стриптизеркою в кімнаті для змащення обурив біатлоністок

Результати одиночної змішаної естафети:
1. Швеція – 37.41,4 (0 + 7)
2. Норвегія – +1,5 (0 + 6)
3. США – +26,1 (0 + 7)
4. Австрія – +40,8 (0 + 9)
5. Росія – +1: 10,8 (0 + 7)
6. Франція – +1: 19,3 (2 + 14)
...
10. Україна – +1.33,9 (1 + 6)

Реклама

Нагадаємо, що в класичній змішаній естафеті збірна України посіла п'яте місце.

Дивіться, як Юлія Джима виграла "срібло" Кубка світу:

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

біатлон змішана естафета Кубок світу з біатлону
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна дискваліфікували на Кубку світу з біатлону
Україна дискваліфікували на Кубку світу з біатлонуБіатлон
Є медаль Кубка світу! Юлія Джима піднялася на п'єдестал в Чехії
Є медаль Кубка світу! Юлія Джима піднялася на п'єдестал в ЧехіїБіатлон
Де й коли дивитися спринтерські гонки на Кубку світу з біатлону в суботу
Де й коли дивитися спринтерські гонки на Кубку світу з біатлону в суботуБіатлон
Де і коли дивитися переслідування на Кубку світу з біатлону в неділю
Де і коли дивитися переслідування на Кубку світу з біатлону в неділюБіатлон
Де і коли дивитися переслідування на Кубку світу з біатлону в суботу
Де і коли дивитися переслідування на Кубку світу з біатлону в суботуБіатлон
"Просто жах!" Біатлоніста мало не вбила світлова мачта на Кубку світу (відео)Біатлон

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти