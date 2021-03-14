Україна стріляла мимо, але потрапила в десятку: підсумки одиночного міксту

Сьогодні на етапі Кубка світу з біатлону в Нове Мєсто пройшла одиночна змішана естафета. До речі, там на днях біатлоніста мало не вбила світлова щогла.

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Українцю представляли Анастасія Меркушина та Богдан Цимбал. На жаль, наші стартували за здравіє, а закінчили... Закінчили в топ-10. Хоча могли замахнутися на більше. Йшли в групі лідерів, але штрафне коло Цимбала відкинуло нашу команду далеко від призових місць.

"Золото" на останніх метрах дистанції вирвала Швеція. Самуельссон потужним спуртом обійшов Легрейда. Несподіванкою стало третє місце збірної США.

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Результати одиночної змішаної естафети:

1. Швеція – 37.41,4 (0 + 7)

2. Норвегія – +1,5 (0 + 6)

3. США – +26,1 (0 + 7)

4. Австрія – +40,8 (0 + 9)

5. Росія – +1: 10,8 (0 + 7)

6. Франція – +1: 19,3 (2 + 14)

...

10. Україна – +1.33,9 (1 + 6)

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Нагадаємо, що в класичній змішаній естафеті збірна України посіла п'яте місце.

Дивіться, як Юлія Джима виграла "срібло" Кубка світу:

Відео: Сьогодні

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