Знаменитий олімпійський чемпіон і ворог Росії завершив кар'єру достроково

Сьогодні стало відомо, що німецький біатлоніст Арнд Пайффер прийняв рішення завершити кар'єру спортсмена. Дворазовому олімпійському чемпіону 18 березня виповниться 34 роки, і він міг би ще виступати на високому рівні. Однак вирішив інакше. При цьому він навіть не став чекати завершення сезону 2020/2021. Адже в найближчий вікенд у шведському Естерсунді пройде 10-й, останній, етап Кубка світу.

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До речі, днями завершив кар'єру чех Ондржей Моравець, розплакавшись на плечі у дочки.

Звістку про рішення Пайффера опублікувала в Instagram Асоціація лижних видів спорту Німеччини.

Титулованому спортсменові подякували за його тривалу кар'єру: "Це була честь для нас". На етапах Кубка світу Арнд 41 раз піднімався на п'єдестал і завоював 17 медалей чемпіонатів світу, в тому числі – "срібло" в індивідуальній гонці в Поклюці в лютому цього року.

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Пайффер також відомий різкою критикою російських спортсменів за допінговий скандал, за що його навіть називали "відкритим ворогом Росії".

Тим часом, в закритому на карантин Буковелі проведуть чемпіонат з біатлону.

Дивіться підбірку кадрів чеської біатлоністки-красуні Габріели Коукалової:

Габріела Коукалова – фото з Instagram

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