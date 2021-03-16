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Знаменитий олімпійський чемпіон і ворог Росії завершив кар'єру достроково

16 березня, 20:51

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Арнд Пайффер вирішив піти зі спорту, не дочекавшись закінчення біатлонного сезону

Сьогодні стало відомо, що німецький біатлоніст Арнд Пайффер прийняв рішення завершити кар'єру спортсмена. Дворазовому олімпійському чемпіону 18 березня виповниться 34 роки, і він міг би ще виступати на високому рівні. Однак вирішив інакше. При цьому він навіть не став чекати завершення сезону 2020/2021. Адже в найближчий вікенд у шведському Естерсунді пройде 10-й, останній, етап Кубка світу.

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До речі, днями завершив кар'єру чех Ондржей Моравець, розплакавшись на плечі у дочки.

Звістку про рішення Пайффера опублікувала в Instagram Асоціація лижних видів спорту Німеччини.

Титулованому спортсменові подякували за його тривалу кар'єру: "Це була честь для нас". На етапах Кубка світу Арнд 41 раз піднімався на п'єдестал і завоював 17 медалей чемпіонатів світу, в тому числі – "срібло" в індивідуальній гонці в Поклюці в лютому цього року.

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Пайффер також відомий різкою критикою російських спортсменів за допінговий скандал, за що його навіть називали "відкритим ворогом Росії".

Тим часом, в закритому на карантин Буковелі проведуть чемпіонат з біатлону.

Дивіться підбірку кадрів чеської біатлоністки-красуні Габріели Коукалової:

Габріела Коукалова – фото з Instagram

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відео Німеччина біатлон Арнд Пайффер завершення кар'єри
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